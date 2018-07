Más mocskát takaríttatják el a saját pénzükön

A nagy erővel feltörő áradat néhol a kanálisfedőt is megemelte • Fotó: Veres Nándor

Mint minden nagyobb esőzéskor megszokhattuk, vasárnap is hömpölygött a sáros esővíz Székelyudvarhely utcáin. A csatornákból nagy erővel feltörő áradat néhol a kanálisfedőt is megemelte. A hivatásos tűzoltóknak vasárnap a város szombatfalvi részén négy lakóház pincéjéből, hétfőn pedig egyből kellett kiszivattyúzniuk a vizet – közölte lapunkkal Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője. Hozzátette, ezeken kívül más bejelentést nem kaptak az udvarhelyszéki településekről.

„Minden nagyobb esőzéskor befolyik a két pincénkbe a víz. Most is megtelt az udvar, a pincékben pedig térdig állt a szennyvíz. A tűzoltókon kívül hívtam az Urbanát is, ők azt mondták, hogy vékony a cső az utcában, ezért esőzésekkor a sok szemét miatt eldugul a kanális, és benyomja hozzánk a mocskos levet, szemetet.

Más mocska befolyik hozzánk, én meg fizetem a magas villanyszámlát, hogy kiszivattyúzzák”

– panaszolta a Mező utcában lakó Szélyes Amália. A tűzoltók becsületesen elvégezték a munkát, kiseperték a két helyiséget, azonban még jócskán van azokban meg az udvaron is eltakarítandó sár és iszapréteg.

Két utcában elmosta a víz a kavicsréteget



A polgármesteri hivatal munkatársai végigjárták a várost, felmérték a helyzetet. Ennek eredményeként Fülöp-Székely István, a hivatal műszaki igazgatója elmondta, hogy ezúttal az Árpád-patak öntött ki, elárasztva a mezőt, de szerencsére lakóházakba nem folyt be, csupán egy háztartásnál nehezítette meg a házba való bejutást. A Keresztvápa és a Nárciszrét utcákat borító kavicsréteget elmosta az esővíz: az utóbbit hétfőn elkezdték rendbetenni, azonban nagy valószínűséggel csak a következő hasonló méretű esőzésig fog kitartani – tette hozzá az illetékes. A szombatfalvi városrésszel kapcsolatban elmondta, hogy ott nagyon régi a rendszer, emiatt gyakori, hogy záporok idején az udvarokat, pincéket elönti a víz. A polgármesteri hivatalnál készülnek a tervek az új esővízrendszerre, azonban a kivitelezésig még jó ideig várni kell.