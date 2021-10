Márton Árpád rendhagyó jubileumi tárlata: 80+1

A kéz a cselekvés szimbóluma - véli Márton Árpád • Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

Mint elhangzott, Márton Árpád nem csak művészetével és alkotásaival formálta és formálja a mai napig ezt a közösséget, hanem egyrészt oroszlánszerepe volt és van az újabb és újabb alkotói generációk kinevelésében, az azok közötti kapcsolat kialakításában, másrészt a városban felnőtt generációk művészet iránti szeretetét, érdeklődését is éltette hosszú éveken át, és még ma is. „Márton Árpád Csíkszeredában egy külön világot teremtett úgy magának, mint a műkedvelő városlakóknak. Köszönjük szépen!”

Itt és most a befejezett kompozíciók mellett olyan, a ládafiából, mappákból ritkán előszedett, esetleg először napvilágra került kisebb rajzokat, vázlatokat is láthatunk, amelyek egy-egy nagyobb ismert kompozíció ötletének első villanásaként jöttek létre.”

„Nevezhetjük ezt a kiállítást is reprezentatívnak, annak ellenére, hogy tudatosan mellőzi a jól ismert olaj- és temperakompozíciókat. Helyettük nagyon sok grafika, akvarell kap itt helyet, a néhány vonalas feljegyzésektől a közismert műveken visszaköszönő kompozícióvázlatokig vagy a könyvillusztrációkig, a fiatalkori festményektől, az izgalmas kísérletezéseken át a legkedvesebb barátokat, mestereket, illetve személyes történetek is felidéző alkotásokig. Így elevenedhet meg például Nagy Pál, Plugor Sándor, Nagy Imre, Antal Imre, Gaál András, Mérey András vagy Román Viktor alakja – hol explicit módon, hol pedig az adott kép mögött húzódó személyes történetek, vagy az éppen alkalmazott kísérleti technikák, illetve munkamódszerek révén. Így elevenedik meg a szülőfalu, a diákévek, a valamikori sorbaállások vagy éppen a nagy változások emlékei.” Rámutatott, a tárlat több mint hatvan esztendő munkásságáról nyújt átfogó képet, ily módon teszi megközelíthetővé egy kivételes, az erdélyi művészet történetének kétségkívül legnagyobbjai közül való művész világának legrejtettebb lelki zugait, a hétköznapok igáját is energiává formáló alkotó erőteljes motívumait.

A megjelenéséhez a Hargita Megyei Kulturális Központ is hozzájárult. A kötetet Sarány István szerkesztette. Amint azt a megnyitón ismertette, a művésszel készült interjú és a gazdag grafikai anyag mellett személyes indíttatású, illetve a munkásságának egy-egy szeletét elemző írás is helyet kapott Gaál András, Banner Zoltán, Nagy-Miklós Kund, Szücs György és Zakariás Ágota tollából. A kötet függeléket is tartalmaz, így a művész életútjának rövid bemutatását, kiállításainak, alkotótáborainak jegyzékét, az általa írt és a róla szóló kiadványok és írások bibliográfiáját, illetve rövid, életrajzi adatokkal kiegészített névmutatót is.