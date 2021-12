Márton Árpád nagylelkű adománya a Csíki Székely Múzeumnak

• Fotó: Veres Nándor

Idén 12 ezer látogatót fogadott a múzeum, ami kevesebb mint a fele a megszokottnak. „A belföldi turizmus élénkülése tűnt fel számunkra, továbbá a helyiek is jobban érdeklődtek a tárlatok iránt. Megújult évkönyvvel is jelentkezett a munkaközösségünk, amelyet olvasmányosabbá tudtunk tenni” – számolt be. Az intézmény vezetője kivételes előrelépéskén t értékelte a digitalizálási projektet, amelyet a budapesti Néprajzi Múzeummal közösen végeznek.

Hétszáz tárgyat digitalizáltunk és adatbázist készítettünk róluk. A magyar kormány egyik vállalt küldetése, hogy digitális formában egybefogja a Kárpát-medencei magyar identitást kifejező tárgyakat és szellemi értékeket

– összegezte a projektet.