Marosvásárhelyre került a bukaresti „szökevény”

• Fotó: Marosvásárhelyi állatkert

Mint a Székelyhonnak Kopacz András, a marosvásárhelyi állatkert aligazgatója elmondta, hétfőn reggel hozták a három japán makákót és a két ormányos medvét Marosvásárhelyre a bukaresti állatvédők. A japán makákók a Majomházban, az ormányos medvék pedig az Oroszlánház melletti kifutóban láthatók.

Az állatkertben korábban voltak már japán makákók, így nagyon örvendünk, hogy most ismét vannak. Ormányos medvénk most is van, a most érkezett két példányt egyelőre külön helyre tettük, úgymond karanténba. Jövő héten barátkozni fognak a régiekkel, s ha elviselik egymást, egy helyre kerülnek, másképp maradnak a jelenlegi helyükön

– mondta Kopacz András.

Az állatkert igazgatója, Dumitru Pavel a Székelyhonnak azt mondta, hogy büszke arra, hogy Marosvásárhelyre hozták a Bukarestben befogott állatokat, és azért esett a választás a székelyföldi állatkertre, mert itt szakképzett állatorvos foglalkozik velük, megfelelő hely és elegendő élelem van.