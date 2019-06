Marosvásárhelyiek Világtalálkozója: kapcsolati háló készül a vásárhelyiekről

A Tucat vásárhelyi fotókiállítás révén újabb 12 személy arcképét, illetve a városról vallott hitvallását tekinthetik meg az érdeklődők • Fotó: Haáz Vince

Újdonságnak számítanak a várostörténeti kiállítások a világtalálkozó programjában, a Kultúrpalotával való „ismerkedés”, ugyanakkor Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő, történész előadása is, aki Európa válaszúton? kérdésre keresi majd a választ előadásában.

Van közöttük fiatal és idősebb, művész, színész, táncos, közgazdász, de még méhész is. Folytatódik a Tucat vásárhelyi fotókiállítás, amely révén újabb 12 személy arcképét, illetve a városról vallott hitvallását tekinthetik meg az érdeklődők, de

Kirsch Attila főszervező a Székelyhonnak elmondta, a június végi eseményen lesznek már jól megszokott programok, de újdonságok is:

Június 28-30. között zajlik idén a Marosvásárhelyiek Világtalálkozója, amely a bűvös hetedik kiadásra minden eddiginél gazdagabb programkínálattal jelentkezik és háromnaposra is bővül.

A kötött programok, a kulturális kínálat mellett idén sokkal nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a kötetlen beszélgetésekre, a találkozásokra, az ismerkedésre.

Úgy gondolom, sokszor a Vásárhelyen élőkről is elmondható, hogy évek telnek el és nem találkoznak, hátha még külföldre szakadt vásárhelyiekről is beszélünk. Ez adta az ötletet is, hogy

elkezdjünk egy projektet, egyfajta adatbázist, amelyben megtalálhatók lennének a vásárhelyiek elérhetőséggel együtt, legyenek itthon vagy bárhol a nagy világban.

Ezeket az adatokat most, a hetedik világtalálkozó alkalmával kezdjük el gyűjteni, s a tizedik találkozóra szeretnénk majd létrehozni ebből egy kiadványt. Ennek célja többek közt, hogy ha az ember elmegy mondjuk Párizsba, akkor tudja, hogy ott él ez és ez a marosvásárhelyi, akivel felveheti a kapcsolatot” – mondta az adatbázisról Kirsch Attila. Hozzátette, évekkel ezelőtt a Bolyai Farkas Gimnázium egy-két lelkes diákja készített egy hasonló adattárt az egykori bolyaisokról, s a világtalálkozó szervezői ennek az ötletét szeretnék továbbfejleszteni, csak már a marosvásárhelyiekre levetítve. Krisch Attila tudja, hogy hatalmas munka előtt állnak, de úgy gondolja, a végeredmény megéri majd.