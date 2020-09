Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is várják a gitárzene szerelmeseit

Kedd este a marosvásárhelyi várban megkezdődött a 15. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál • Fotó: Haáz Vince

A világjárvány annyiban nyomta rá a bélyegét az idei, a 15. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztiválra, hogy néhány előadó nem tudott, vagy nem tud megjelenni az utazási korlátozások miatt, de a résztvevők zöme jelen van és estéről estére jó hangulatú koncertekre számíthatnak a nézők. A szeptember 13-ig tartó rendezvényt a marosvásárhelyi várban és a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Templomban követhetik figyelemmel az érdeklődők.

Beke István Ferenc gitárművész, a Harmonia Cordis Egyesület elnöke úgy értékelt, hogy az esemény „nem egy pandémiás fesztivál”, hanem teljes értékű zenei rendezvény, egyike azon kevés európai színvonalú fesztiváloknak, amelyek a legjelentősebb, nemzetközi hírnevű előadókat sorakoztatják fel. A koncertek minden este 7 órakor kezdődnek a várban felállított színpadon Marosvásárhelyen és fél 8-kor Székelyudvarhelyen, a nézőtérre az érdeklődők ingyen léphetnek azt követően, hogy regisztráltak.

A járványra való tekintettel az egészségügyi intézkedések betartása, – az előírt távolságtartás, a maszkviselés – kötelező.

Az esti koncertekkel párhuzamosan, az előző évekhez hasonlóan az idén is tartanak mesterkurzusokat. Ahogy Beke István Ferenc érdeklődésünkre elmondta, most kevesebb a résztvevő, mindössze 15-20 diák, akik ösztöndíjalapon tanulnak. Tavaly-tavalyelőtt kétszer ennyien vehettek részt, de a járványra, a szabályok betartására való tekintettel az idén csak így lehetett megszervezni. Az ösztöndíjat a Harmonia Cordis Egyesület nyújtja a résztvevőknek. Ugyanakkor tart a nemzetközi verseny is, amely online indult, most pedig élőben folytatódik. A fődíja egy 4000 eurós értékű hangszer, amelyet egy görög hangszerépítő mester készít el.

A fesztiválon brazíliai, francia-, német-, lengyelországi, valamint hazai előadók lépnek színpadra, a székelyudvarhelyi nézők pedig a Palló Imre Művészeti Líceum diákjai, Forgács Rudolf és Vajda Beáta játékát is megcsodálhatják.