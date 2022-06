Marosvásárhelyen és megyeszerte is több helyen munkagépek vannak az utakon

Marosvásárhelyen több helyszínen dolgoznak az utcákon: javítják a járdákat, aszfaltozzák az utakat, és vezetékeket is cserélnek. Maros megyében több megkezdett munkálatot folytatnak, és új munkatelepeket is nyitnak idén nyáron.

Mint Molnár Imola, Maros Megye Tanácsának sajtószóvivője elmondta, idén közel 23 kilométernyi úthálózat felújítása szerepel a megyei önkormányzat tervei közt. Jelenleg dolgoznak a Marosvásárhely–Jedd–Nyomáti-tető közötti szakaszon, amelyet év végéig kell befejezni. Sóváradon is dolgoznak, most zajlik az aszfaltozás a településen. A Beresztelke–Vajdaszentivány–Marossárpatak útszakaszon egyelőre felfüggesztették az útszélesítési munkálatokat, mivel Vajdaszentiványon most kezdték meg a csatornarendszer lefektetését. Amint kész a csatornázás, folytatják az útszélesítést és újraaszfaltozzák a Vajdaszentiványon hátramaradt 2,4 kilométernyi útszakaszt is. Az összesen 8 kilométernyi felújított útszakaszt decemberben kell használatba adni.

Folyamatos a parkolók, útpadkák, átereszek rendezése Dánoson, Marosszentkirályon, Marossárpatakon, Magyarón, Vámosgálfalván, illetve Mezőrücsön. Ezek közül egyesek tervezési fázisban vannak, másoknál hamarosan elkezdődnek a munkálatok. Tervben van több híd felújítása is. A Nyárádgálfalva községhez tartozó Nyárádszentlászlón, illetve a Vámosudvarhelyen levő híd javítási munkálataira most zajlik a közbeszerzési eljárás. Dedrádszéplakon a hidat átadták a kivitelezőnek, akinek 5 hónap áll a rendelkezésére a munkálatok elvégzésére. A Héjjasfalva községhez tartozó Küküllősárdon új hidat kell építeni, amelynek most készül a műszaki és gazdasági terve.

A Nyárádtő–Mikefalva–Vámosgálfalva–Dicsőszentmárton közötti megyei útszakasz munkálatai 80 százalékban elkészültek, ennek átadására augusztusban kerül sor. A beruházás összértéke 147,7 millió lej, Maros Megye Tanácsa önrésze 12,5 millió lej. A másik európai uniós beruházás a 106-os jelzésű megyei úton zajlik Szentágota–Segesvár–Szeben megye határa közötti szakaszon. Az itt zajló munkálatok közel 60 százalékban elkészültek.