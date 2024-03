Marosvásárhelyen „autópályává” változnak az egyirányú utcák?

A Szabadság utcában többek között két fontos átjáró van. Most ezeken nagyon óvatosan lehet átkelni, de mivel az utca egyirányú, a kerékpárosoknak, akik gyakran használták ezt az utcát, vagy a járdán kell közlekedniük. Gáll Sándor kiemelte: buszmegállókat is kialakítottak, de nem lehet mindkét felén használni azokat.

Gál Sándor, a Marosszéki Közösségi Alapítvány vezetője a Székelyhonnak úgy értékelte, a Szabadság utca egyirányúsítása csak a gépkocsivezetőknek kedvez, hiszen most szabadabb az utca, tudnak száguldozni, és kevesebb időt töltenek dugóban. Mivel az autósok gyorsabban haladnak, igazi „autópályává” vált a kétsávos utca, és veszélybe kerültek a gyalogosok és a kerékpárosok.

„Én is a Szabadság utcában lakom, és amióta egyirányú lett a forgalom, gyorsabban érek a munkahelyemre, és onnan haza. Megértem, hogy a környező, kisebb utcák lakói panaszkodnak, hiszen eddig csak ők közlekedtek autóval a saját utcájukban, most meg mások is áthaladnak azokon, de az utcákat ki kell használni, kicsiket és a nagyokat egyaránt.