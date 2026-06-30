Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Marosvásárhely jó hely, de azért sokan vannak, akik nem költöznének oda

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Vonzó lakóhely Marosvásárhely? – tették fel a kérdést egy nemrég közzétett felmérésben, és a válasz igenként értelmezhető, hiszen a 41 megyeszékhelyből a 12. helyet foglalja el. Mégsem kiemelkedő költözési célpont, kevesen szeretnének itt élni.

Simon Virág

2026. június 30., 13:372026. június 30., 13:37

2026. június 30., 13:482026. június 30., 13:48

Több éve vizsgálják, hogy a romániai városok mennyire vonzóak, és rangsorolják őket a válaszok fényében.

Hirdetés

Marosvásárhely a 12. helyen végzett a napokban közzétett felmérésben.

Szép, de nem vonzó?

Az országos felmérés többek között azt vizsgálta, mennyire vonzóak a romániai városok lakóhelyként. Tehát

nem turisztikai vagy hétvégi úticélként értékelik a városokat, hanem azt mérik, hogy mennyire vonzóak azok számára, akik életvitelszerűen szeretnének ott lakni.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az összpontszám két tényezőből áll össze: az emberek költözési szándékából, valamint abból, hogyan ítélik meg az adott városban az életminőséget és a lehetőségeket.

Marosvásárhely az életminőség tekintetében jó eredményt ért el: 6,7 pontot kapott. A megkérdezettek költözési hajlandósága viszont már jóval alacsonyabb volt: itt Marosvásárhely pontszáma mindössze 4,6 lett.

Ez azt jelenti, hogy akik ismerik a várost, jó véleménnyel vannak róla, ám egyelőre nem számít kiemelt célpontnak az ország más térségeiből érkezők számára.

A játszóterek is hozzájárulnak az élhető városhoz • Fotó: Haáz Vince Galéria

A játszóterek is hozzájárulnak az élhető városhoz

Fotó: Haáz Vince

Az így elért 5,6-os összpontszámmal Marosvásárhely holtversenyben van Piatra Neamț városával.

A rangsort Brassó vezeti 8,4 ponttal, a második Kolozsvár, a harmadik helyen pedig Konstanca áll, utóbbi három helyet javított az egy évvel korábbi helyezéséhez képest.

Az első tízbe még Temesvár, Nagyszeben, Nagyvárad, Jászvásár, Bukarest, Gyulafehérvár és Arad került be.

Már nem a nagyvárosok a vonzóak?

A tanulmány készítői szerint az előző évhez képes szemléletváltás történt, hiszen korábban inkább a nagyvárosok bizonyultak vonzóbbnak, a legújabb felmérésben viszont több, közepes méretű település végzett előkelő helyen.

Az ország lakói már nem a mágnesvárosokat keresik, hanem az élhetőbb, kiegyensúlyozottabb települések felé fordulnak.

Egyre többen figyelembe veszik, hogy a nagyvárosokban magasak a megélhetési költségek, lakhatási nehézségek vannak, szennyezettebb a levegő és gyakoribbak a forgalmi dugók.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A tanulmány készítői szerint egyre fontosabb lesz, hogy

mennyibe kerül az élet, mennyi időt vesz igénybe a közlekedés, milyen könnyen érhetők el a közszolgáltatások, illetve milyen a környezet minősége.

Továbbra is kiemelt szerepet játszanak a sportolási és szabadidős lehetőségek, ugyanakkor az emberek odafigyelnek az egészségügyi szolgáltatások színvonalára is.

A parkolóhelyek hiánya is gondot jelent Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince Galéria

A parkolóhelyek hiánya is gondot jelent Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Mit mondanak az édesanyák?

A tanulmány közzétételével szinte azonos időben az egyik, édesanyákat tömörítő csoportban egy érdekes, hasonló „felmérés” készült. Egy édesanya új otthont keres családja számára, és arra volt kíváncsi, hogy Bihar, Maros, Fehér, Brassó, Kolozs és Máramaros megyék közül melyiket ajánlják a csoport tagjai. A szempontok, amelyek számára fontosak voltak:

oktatási és egészségügyi intézmények megléte, telek- és lakásárak, álláslehetőségek, illetve az, hogy a fizetésből meg lehet-e élni, van-e medveprobléma és milyen a bűnözési ráta.

Több tucatnyi hozzászólás érkezett, és többen negatív képet festettek Marosvásárhelyről. Volt, aki azt kifogásolta, hogy nincs parkolóhely, szemetes a város és a játszóterek. Mások arról írtak, hogy kicsik a fizetések és nehéz a megélhetés. Volt, aki külföldről költözött haza Marosvásárhelyre, de most már nem tenné.

Legtöbben Nagyváradot ajánlották, ahol gyors a fejlődés, jobb az életszínvonal, de nincsenek olyan elszállt lakásárak és nem annyira zsúfolt, mint Kolozsváron.

A mágnesvárosok olyan kiemelt gazdasági, oktatási és kulturális központok, amelyek folyamatosan vonzzák a lakosságot . Ezek a települések szívják el a munkaerőt és a fiatalokat a kisebb, elöregedő városokból.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nem tudták megmenteni az életét a rendkívüli hőségben, a helyszínen meghalt
Kiáll a fa az autóból: negyven kocsi mutatja a tegnapi vihar jeleit – fotók
Megváltoztatta a szabályzatot a szövetség, még egy évig otthon játszhat az FK Csíkszereda
Kíváncsi, mikor mehet nyugdíjba? Ezzel a kalkulátorral azonnal megtudhatja, mennyit kell még dolgoznia
A csapatkapitány góljával győzte le a koszovói bajnokot a Sepsi OSK
Gergely Ildikó: Azért vagyok itt, hogy szeretetet adjak
Nem tudták megmenteni az életét a rendkívüli hőségben, a helyszínen meghalt
Székelyhon

Nem tudták megmenteni az életét a rendkívüli hőségben, a helyszínen meghalt
Kiáll a fa az autóból: negyven kocsi mutatja a tegnapi vihar jeleit – fotók
Székelyhon

Kiáll a fa az autóból: negyven kocsi mutatja a tegnapi vihar jeleit – fotók
Megváltoztatta a szabályzatot a szövetség, még egy évig otthon játszhat az FK Csíkszereda
Székely Sport

Megváltoztatta a szabályzatot a szövetség, még egy évig otthon játszhat az FK Csíkszereda
Kíváncsi, mikor mehet nyugdíjba? Ezzel a kalkulátorral azonnal megtudhatja, mennyit kell még dolgoznia
Krónika

Kíváncsi, mikor mehet nyugdíjba? Ezzel a kalkulátorral azonnal megtudhatja, mennyit kell még dolgoznia
A csapatkapitány góljával győzte le a koszovói bajnokot a Sepsi OSK
Székely Sport

A csapatkapitány góljával győzte le a koszovói bajnokot a Sepsi OSK
Gergely Ildikó: Azért vagyok itt, hogy szeretetet adjak
Nőileg

Gergely Ildikó: Azért vagyok itt, hogy szeretetet adjak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 30., kedd

Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben

Egy emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyben huszonhét Bihar megyei helyszínen tartottak házkutatásokat kedden a rendőrség, valamint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) munkatársai.

Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben
Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben
2026. június 30., kedd

Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben
Hirdetés
2026. június 30., kedd

A kórház harmadik emeletéről zuhant le egy 71 éves beteg Marosvásárhelyen

Rendőrségi vizsgálat indult, miután egy 71 éves beteg a marosvásárhelyi sürgősségi kórház harmadik emeletéről lezuhant. A férfi egy melléképület tetejére esett, a balesetet követően pedig a sürgősségre szállították.

A kórház harmadik emeletéről zuhant le egy 71 éves beteg Marosvásárhelyen
A kórház harmadik emeletéről zuhant le egy 71 éves beteg Marosvásárhelyen
2026. június 30., kedd

A kórház harmadik emeletéről zuhant le egy 71 éves beteg Marosvásárhelyen
2026. június 30., kedd

Hiába, hogy délben nincs még 30 Celsius-fok Csíkszeredában, ez már 36 foknak érződik

Érdemes figyelemmel követni az Országos Meteorológiai Igazgatóság adatait a kánikulában, hiszen többek között azt is láthatjuk, hogy mennyinek érződik a valós hőmérséklet.

Hiába, hogy délben nincs még 30 Celsius-fok Csíkszeredában, ez már 36 foknak érződik
Hiába, hogy délben nincs még 30 Celsius-fok Csíkszeredában, ez már 36 foknak érződik
2026. június 30., kedd

Hiába, hogy délben nincs még 30 Celsius-fok Csíkszeredában, ez már 36 foknak érződik
2026. június 30., kedd

Összesítették, hogy mennyien voltak az oktatási rendszerben az elmúlt tanévben

A 2025-2026-os tanévben/egyetemi évben 3,518 millió iskolás és egyetemi hallgató tanult a hazai oktatási rendszerben, 33 100 fővel több, mint az előző tanévben/egyetemi évben – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Összesítették, hogy mennyien voltak az oktatási rendszerben az elmúlt tanévben
Összesítették, hogy mennyien voltak az oktatási rendszerben az elmúlt tanévben
2026. június 30., kedd

Összesítették, hogy mennyien voltak az oktatási rendszerben az elmúlt tanévben
Hirdetés
2026. június 30., kedd

Három autó ütközött Marosvásárhelyen, egy sérültet kórházba szállítottak

Három személyautó ütközött a marosvásárhelyi Pandúrok sugárúton kedden délelőtt. Két ember sérült meg, egyiküket kórházba kellett szállítani.

Három autó ütközött Marosvásárhelyen, egy sérültet kórházba szállítottak
Három autó ütközött Marosvásárhelyen, egy sérültet kórházba szállítottak
2026. június 30., kedd

Három autó ütközött Marosvásárhelyen, egy sérültet kórházba szállítottak
2026. június 30., kedd

Vörös hőségriasztás: 41 Celsius-fok is lehet Maros megyében

Vörös jelzésű hőségriasztás lépett életbe újra kedd délelőttől Maros megyében is. A rendkívüli meleg miatt a tűzoltók a hőguta, a vízbe fulladás és a szabadtéri tüzek megelőzésére figyelmeztetik a lakosságot.

Vörös hőségriasztás: 41 Celsius-fok is lehet Maros megyében
Vörös hőségriasztás: 41 Celsius-fok is lehet Maros megyében
2026. június 30., kedd

Vörös hőségriasztás: 41 Celsius-fok is lehet Maros megyében
2026. június 30., kedd

Bővül az Omoda & Jaecoo hibrid modellkínálata Romániában: három új SHS-változat érkezik
Bővül az Omoda & Jaecoo hibrid modellkínálata Romániában: három új SHS-változat érkezik
Bővül az Omoda & Jaecoo hibrid modellkínálata Romániában: három új SHS-változat érkezik
2026. június 30., kedd

Bővül az Omoda & Jaecoo hibrid modellkínálata Romániában: három új SHS-változat érkezik
Hirdetés
2026. június 30., kedd

Egy fokkal erősebb: súlyosbítottak a Székelyföldön is várható vihar előrejelzésén

Zivatarokra figyelmeztető sárga és narancssárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Egy fokkal erősebb: súlyosbítottak a Székelyföldön is várható vihar előrejelzésén
Egy fokkal erősebb: súlyosbítottak a Székelyföldön is várható vihar előrejelzésén
2026. június 30., kedd

Egy fokkal erősebb: súlyosbítottak a Székelyföldön is várható vihar előrejelzésén
2026. június 30., kedd

Tragédia tóban és folyóban: akit több napja keresnek, és akit már holtan találtak

Több napja keresnek egy embert a Brassó megyei Viștea-víztározóban, egy tinédzser pedig a Szeret-folyóba fulladt bele hétfőn este Bákó megyében.

Tragédia tóban és folyóban: akit több napja keresnek, és akit már holtan találtak
Tragédia tóban és folyóban: akit több napja keresnek, és akit már holtan találtak
2026. június 30., kedd

Tragédia tóban és folyóban: akit több napja keresnek, és akit már holtan találtak
2026. június 30., kedd

A hírérték nem változik, csak a felület
A hírérték nem változik, csak a felület
A hírérték nem változik, csak a felület
2026. június 30., kedd

A hírérték nem változik, csak a felület
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!