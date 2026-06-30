Marosvásárhely jó hely, de azért sokan vannak, akik nem költöznének oda

Fotó: Haáz Vince
Vonzó lakóhely Marosvásárhely? – tették fel a kérdést egy nemrég közzétett felmérésben, és a válasz igenként értelmezhető, hiszen a 41 megyeszékhelyből a 12. helyet foglalja el. Mégsem kiemelkedő költözési célpont, kevesen szeretnének itt élni.
2026. június 30., 13:372026. június 30., 13:37
2026. június 30., 13:482026. június 30., 13:48
Több éve vizsgálják, hogy a romániai városok mennyire vonzóak, és rangsorolják őket a válaszok fényében.
Marosvásárhely a 12. helyen végzett a napokban közzétett felmérésben.
Az országos felmérés többek között azt vizsgálta, mennyire vonzóak a romániai városok lakóhelyként. Tehát
Fotó: Haáz Vince
Az összpontszám két tényezőből áll össze: az emberek költözési szándékából, valamint abból, hogyan ítélik meg az adott városban az életminőséget és a lehetőségeket.
Ez azt jelenti, hogy akik ismerik a várost, jó véleménnyel vannak róla, ám egyelőre nem számít kiemelt célpontnak az ország más térségeiből érkezők számára.
A játszóterek is hozzájárulnak az élhető városhoz
Fotó: Haáz Vince
Az így elért 5,6-os összpontszámmal Marosvásárhely holtversenyben van Piatra Neamț városával.
Az első tízbe még Temesvár, Nagyszeben, Nagyvárad, Jászvásár, Bukarest, Gyulafehérvár és Arad került be.
A tanulmány készítői szerint az előző évhez képes szemléletváltás történt, hiszen korábban inkább a nagyvárosok bizonyultak vonzóbbnak, a legújabb felmérésben viszont több, közepes méretű település végzett előkelő helyen.
Egyre többen figyelembe veszik, hogy a nagyvárosokban magasak a megélhetési költségek, lakhatási nehézségek vannak, szennyezettebb a levegő és gyakoribbak a forgalmi dugók.
Fotó: Haáz Vince
A tanulmány készítői szerint egyre fontosabb lesz, hogy
Továbbra is kiemelt szerepet játszanak a sportolási és szabadidős lehetőségek, ugyanakkor az emberek odafigyelnek az egészségügyi szolgáltatások színvonalára is.
A parkolóhelyek hiánya is gondot jelent Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
A tanulmány közzétételével szinte azonos időben az egyik, édesanyákat tömörítő csoportban egy érdekes, hasonló „felmérés” készült. Egy édesanya új otthont keres családja számára, és arra volt kíváncsi, hogy Bihar, Maros, Fehér, Brassó, Kolozs és Máramaros megyék közül melyiket ajánlják a csoport tagjai. A szempontok, amelyek számára fontosak voltak:
Több tucatnyi hozzászólás érkezett, és többen negatív képet festettek Marosvásárhelyről. Volt, aki azt kifogásolta, hogy nincs parkolóhely, szemetes a város és a játszóterek. Mások arról írtak, hogy kicsik a fizetések és nehéz a megélhetés. Volt, aki külföldről költözött haza Marosvásárhelyre, de most már nem tenné.
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