Marosvásárhely jó hely, de azért sokan vannak, akik nem költöznének oda

Vonzó lakóhely Marosvásárhely? – tették fel a kérdést egy nemrég közzétett felmérésben, és a válasz igenként értelmezhető, hiszen a 41 megyeszékhelyből a 12. helyet foglalja el. Mégsem kiemelkedő költözési célpont, kevesen szeretnének itt élni.

Simon Virág 2026. június 30., 13:372026. június 30., 13:37 2026. június 30., 13:482026. június 30., 13:48

Több éve vizsgálják, hogy a romániai városok mennyire vonzóak, és rangsorolják őket a válaszok fényében. Hirdetés Marosvásárhely a 12. helyen végzett a napokban közzétett felmérésben. Szép, de nem vonzó? Az országos felmérés többek között azt vizsgálta, mennyire vonzóak a romániai városok lakóhelyként. Tehát

nem turisztikai vagy hétvégi úticélként értékelik a városokat, hanem azt mérik, hogy mennyire vonzóak azok számára, akik életvitelszerűen szeretnének ott lakni.

Fotó: Haáz Vince

Az összpontszám két tényezőből áll össze: az emberek költözési szándékából, valamint abból, hogyan ítélik meg az adott városban az életminőséget és a lehetőségeket.

Marosvásárhely az életminőség tekintetében jó eredményt ért el: 6,7 pontot kapott. A megkérdezettek költözési hajlandósága viszont már jóval alacsonyabb volt: itt Marosvásárhely pontszáma mindössze 4,6 lett.

Ez azt jelenti, hogy akik ismerik a várost, jó véleménnyel vannak róla, ám egyelőre nem számít kiemelt célpontnak az ország más térségeiből érkezők számára.

A játszóterek is hozzájárulnak az élhető városhoz Fotó: Haáz Vince

Az így elért 5,6-os összpontszámmal Marosvásárhely holtversenyben van Piatra Neamț városával.

A rangsort Brassó vezeti 8,4 ponttal, a második Kolozsvár, a harmadik helyen pedig Konstanca áll, utóbbi három helyet javított az egy évvel korábbi helyezéséhez képest.

Az első tízbe még Temesvár, Nagyszeben, Nagyvárad, Jászvásár, Bukarest, Gyulafehérvár és Arad került be. Már nem a nagyvárosok a vonzóak? A tanulmány készítői szerint az előző évhez képes szemléletváltás történt, hiszen korábban inkább a nagyvárosok bizonyultak vonzóbbnak, a legújabb felmérésben viszont több, közepes méretű település végzett előkelő helyen.

Az ország lakói már nem a mágnesvárosokat keresik, hanem az élhetőbb, kiegyensúlyozottabb települések felé fordulnak.

Egyre többen figyelembe veszik, hogy a nagyvárosokban magasak a megélhetési költségek, lakhatási nehézségek vannak, szennyezettebb a levegő és gyakoribbak a forgalmi dugók.

Fotó: Haáz Vince

A tanulmány készítői szerint egyre fontosabb lesz, hogy

mennyibe kerül az élet, mennyi időt vesz igénybe a közlekedés, milyen könnyen érhetők el a közszolgáltatások, illetve milyen a környezet minősége.

Továbbra is kiemelt szerepet játszanak a sportolási és szabadidős lehetőségek, ugyanakkor az emberek odafigyelnek az egészségügyi szolgáltatások színvonalára is.

A parkolóhelyek hiánya is gondot jelent Marosvásárhelyen Fotó: Haáz Vince

Mit mondanak az édesanyák? A tanulmány közzétételével szinte azonos időben az egyik, édesanyákat tömörítő csoportban egy érdekes, hasonló „felmérés” készült. Egy édesanya új otthont keres családja számára, és arra volt kíváncsi, hogy Bihar, Maros, Fehér, Brassó, Kolozs és Máramaros megyék közül melyiket ajánlják a csoport tagjai. A szempontok, amelyek számára fontosak voltak:

oktatási és egészségügyi intézmények megléte, telek- és lakásárak, álláslehetőségek, illetve az, hogy a fizetésből meg lehet-e élni, van-e medveprobléma és milyen a bűnözési ráta.

Több tucatnyi hozzászólás érkezett, és többen negatív képet festettek Marosvásárhelyről. Volt, aki azt kifogásolta, hogy nincs parkolóhely, szemetes a város és a játszóterek. Mások arról írtak, hogy kicsik a fizetések és nehéz a megélhetés. Volt, aki külföldről költözött haza Marosvásárhelyre, de most már nem tenné. Legtöbben Nagyváradot ajánlották, ahol gyors a fejlődés, jobb az életszínvonal, de nincsenek olyan elszállt lakásárak és nem annyira zsúfolt, mint Kolozsváron.