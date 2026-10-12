Továbbra is a szülők állják a legtöbb egyetemista albérletét, de vannak fontos szempontok a lakás kiválasztásakor

A legfőbb szempont a lakás kiválasztásakor az volt, hogy ne kelljen felújítani beköltözés előtt
Fotó: Haáz Vince
Egy országos felmérés szerint a romániai egyetemisták idén is nagyrészt a családjuk anyagi támogatására szorultak albérletük kifizetésekor. Idén azonban a 200–300 eurós havi bérlemények a népszerűbbek, míg tavaly többen fizették ki akár a 400 eurót.
A Storia ingatlanközvetítő platform felmérését 2026. augusztus 17-e és szeptember 30-a között töltötte ki országosan több mint 12 ezer résztvevő. Ebből kiderül, hogy
Igaz, a tavaly még magasabb, 76 százalékos volt ez az arány. Idén 36 százalékuk a saját fizetéséből, 16 százalékuk pedig az ösztöndíjából fedezi a költségeket.
Bár a felmérés városonkénti bontást nem közöl, Dósa Barna marosvásárhelyi ingatlanközvetítő tapasztalatai is erről árulkodnak: azok a hallgatók keresnek ingatlanközvetítőt, akik azért szeretnének albérletet, mert nem volt hely már számukra a bentlakásokban – emelte ki a marosvásárhelyi ingatlanközvetítő.
Az albérletet keresők 27 százaléka mondta, hogy 2026-ban nem volt lehetősége bentlakásos helyre, szemben a tavalyi 12 százalékkal – derül ki a felmérésből.
idén az albérletben lakók 70 százaléka vallotta ezt, tavaly ez az arány 79 százalék volt.
Az egyetemisták 64 százaléka a szülőktől kapott pénzből fizeti a lakhatást
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi albérletekben lakó egyetemisták többsége is igyekszik olyan lakást keresni, ami be van bútorozva, fel van szerelve, és viszonylag közel van az egyetemhez, de ezen felül számít az is, hogy milyen beosztású, és hogyan néz ki a lakás – osztotta meg tapasztalatait Dósa Barna.
„Érdekes megfigyelni, hogy mekkora különbségek vannak a bérlők közt anyagi lehetőségek szempontjából. Van olyan, aki hajlandó társulni egy, két vagy akár három személlyel is csak azért, hogy olcsóbban jöjjön ki, csökkentve így a bérre szánt összeget 120–150 euró környékére, míg
– tette hozzá az ingatlanközvetítő.
Fotó: Haáz Vince
Országos szinten 2025-ben a leggyakoribb keret a 300–400 euró volt – az egyetemisták 39 százaléka választott ilyen árban bérleményt. Ezzel szemben idén a 200–300 eurós albérletek vezetnek 37 százalékkal, a 300–400 eurósok 33 százalékra estek vissza.
Az összes válaszadó körében a legfontosabb szempont az volt, hogy ne kelljen felújítani a lakást (41 százalékuk), ezt követi a jó elrendezés (39 százalék), a saját gázkazán (35 százalék) és a zárt konyha (34 százalék). A felmérésből az is kiderül, hogy a tömegközlekedés közelsége a diákoknak jóval fontosabb (25 százalék), mint azoknak, akik nem járnak egyetemre (17 százalék).
Közlekedési baleset történt Nagyernyében vasárnap délelőtt, három autó ütközött össze, egy személyt kórházba kellett szállítani. Vasárnap délben a baleset miatt nehezen haladt a forgalom a térségben.
Közlekedési baleset történt szombat este Szászrégenben az Abafáji út és a Gyümölcsfák utca kereszteződésénél. A balesetben két személygépkocsi ütközött, hat személyt szállítottak kórházba.
Két lakóház is kigyulladt Marosvásárhelyen szombat délután a Louis Pasteur utca és a Nicolae Bălcescu utca sarkánál. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.
Közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat szombaton reggel a Dédához tartozó Maroskövesd településre. A balesetben egyetlen személygépkocsi volt érintett, két személyt kórházba is kellett szállítani.
Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány (EHHA) kezdő citeratanfolyamot indított óvodapedagógusoknak és tanítóknak Marosvásárhelyen. A képzés már elkezdődött, de ebben a hónapban még lehet jelentkezni rá.
Több tízezer látogatót várnak a hétvégén a XI. Tökfesztiválra Szovátán. A fürdőváros főutcáját mintegy kétezer, óvodások és iskolások által faragott és díszített disznótök teszi látványossá, míg a szálláshelyek szinte teljesen megteltek.
Órákra felfüggesztik az ivóvízszolgáltatást Marosvásárhelyen és Kelementelkén pénteken – adta hírül az Aquaserv vízszolgáltató.
Istentisztelettel, ünnepléssel és hagyományőrző programokkal várják az érdeklődőket a Marosszentgyörgyi Magyar Közösség Napján. A rendezvényt október 10-én, szombaton szervezik meg tizenegyedik alkalommal.
Halálos vonatbaleset történt csütörtök délelőtt Dédán. Egy személyvonat elütött egy 27 éves férfit, aki a helyszínen életét vesztette.
Szétosztotta az önkormányzat az egyházaknak szánt támogatást Marosvásárhelyen: nyolcmillió lejnyi igény érkezett, de a költségvetésben erre kétmillió lejt különítettek el. A pénzből 31 gyülekezet részesült, főként javításokra és fenntartási költségekre.
szóljon hozzá!