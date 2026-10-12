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Továbbra is a szülők állják a legtöbb egyetemista albérletét, de vannak fontos szempontok a lakás kiválasztásakor

A legfőbb szempont a lakás kiválasztásakor az volt, hogy ne kelljen felújítani beköltözés előtt • Fotó: Haáz Vince

A legfőbb szempont a lakás kiválasztásakor az volt, hogy ne kelljen felújítani beköltözés előtt

Fotó: Haáz Vince

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Egy országos felmérés szerint a romániai egyetemisták idén is nagyrészt a családjuk anyagi támogatására szorultak albérletük kifizetésekor. Idén azonban a 200–300 eurós havi bérlemények a népszerűbbek, míg tavaly többen fizették ki akár a 400 eurót.

Hajnal Csilla

2026. október 12., 07:582026. október 12., 07:58

A Storia ingatlanközvetítő platform felmérését 2026. augusztus 17-e és szeptember 30-a között töltötte ki országosan több mint 12 ezer résztvevő. Ebből kiderül, hogy

az albérletet kereső diákok 64 százaléka a szüleitől kapott pénzből fizeti a lakhatást.

Igaz, a tavaly még magasabb, 76 százalékos volt ez az arány. Idén 36 százalékuk a saját fizetéséből, 16 százalékuk pedig az ösztöndíjából fedezi a költségeket.

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Bár a felmérés városonkénti bontást nem közöl, Dósa Barna marosvásárhelyi ingatlanközvetítő tapasztalatai is erről árulkodnak: azok a hallgatók keresnek ingatlanközvetítőt, akik azért szeretnének albérletet, mert nem volt hely már számukra a bentlakásokban – emelte ki a marosvásárhelyi ingatlanközvetítő.

Egyre többen keresnek bentlakást

Az albérletet keresők 27 százaléka mondta, hogy 2026-ban nem volt lehetősége bentlakásos helyre, szemben a tavalyi 12 százalékkal – derül ki a felmérésből.

Az albérletet legtöbben továbbra is a kényelem miatt választják a kollégium helyett,

idén az albérletben lakók 70 százaléka vallotta ezt, tavaly ez az arány 79 százalék volt.

Az egyetemisták 64 százaléka a szülőktől kapott pénzből fizeti a lakhatást • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az egyetemisták 64 százaléka a szülőktől kapott pénzből fizeti a lakhatást

Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi albérletekben lakó egyetemisták többsége is igyekszik olyan lakást keresni, ami be van bútorozva, fel van szerelve, és viszonylag közel van az egyetemhez, de ezen felül számít az is, hogy milyen beosztású, és hogyan néz ki a lakás – osztotta meg tapasztalatait Dósa Barna.

Mennyit szánnak albérletre?

„Érdekes megfigyelni, hogy mekkora különbségek vannak a bérlők közt anyagi lehetőségek szempontjából. Van olyan, aki hajlandó társulni egy, két vagy akár három személlyel is csak azért, hogy olcsóbban jöjjön ki, csökkentve így a bérre szánt összeget 120–150 euró környékére, míg

Idézet
mások egyedül kifizetik a 400 eurót vagy akár többet is, csak azért, hogy egy kényelmes, modern lakást bérelhessenek”

– tette hozzá az ingatlanközvetítő.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Országos szinten 2025-ben a leggyakoribb keret a 300–400 euró volt – az egyetemisták 39 százaléka választott ilyen árban bérleményt. Ezzel szemben idén a 200–300 eurós albérletek vezetnek 37 százalékkal, a 300–400 eurósok 33 százalékra estek vissza.

A diákok 43 százaléka egyedül lakna, 31 százalékuk baráttal osztozna, 16 százalékuk pedig a párjával költözne össze.

Az összes válaszadó körében a legfontosabb szempont az volt, hogy ne kelljen felújítani a lakást (41 százalékuk), ezt követi a jó elrendezés (39 százalék), a saját gázkazán (35 százalék) és a zárt konyha (34 százalék). A felmérésből az is kiderül, hogy a tömegközlekedés közelsége a diákoknak jóval fontosabb (25 százalék), mint azoknak, akik nem járnak egyetemre (17 százalék).

Marosszék Marosvásárhely
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