Citerázni tanítják a pedagógusokat Marosvásárhelyen

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány (EHHA) kezdő citeratanfolyamot indított óvodapedagógusoknak és tanítóknak Marosvásárhelyen. A képzés már elkezdődött, de ebben a hónapban még lehet jelentkezni rá.

Hajnal Csilla 2026. október 10., 10:402026. október 10., 10:40

Októberben még várják azokat az érdeklődő pedagógusokat, akik szeretnének megismerkedni a citerával, azzal a különleges népi hangszerrel, és

gyakorlatias zenei repertoárt szeretnének elsajátítani a mindennapi pedagógiai munkájukhoz.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy előzetes hangszeres tapasztalat nem szükséges. Hirdetés A tanfolyam kezdőknek szól: a résztvevők lépésről lépésre haladnak, sok közös gyakorlással, támogató közösségben.

A képzés 2026 októberétől 2027 májusáig tart, összesen 55 órában.