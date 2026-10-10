Citerázni tanítják a pedagógusokat Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince
Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány (EHHA) kezdő citeratanfolyamot indított óvodapedagógusoknak és tanítóknak Marosvásárhelyen. A képzés már elkezdődött, de ebben a hónapban még lehet jelentkezni rá.
Októberben még várják azokat az érdeklődő pedagógusokat, akik szeretnének megismerkedni a citerával, azzal a különleges népi hangszerrel, és
A szervezők hangsúlyozzák, hogy előzetes hangszeres tapasztalat nem szükséges.
A tanfolyam kezdőknek szól: a résztvevők lépésről lépésre haladnak, sok közös gyakorlással, támogató közösségben.
Havonta egy háromórás, tömbösített hétvégi alkalmat tartanak, emellett heti rendszeres gyakorlásra is sor kerül csütörtökönként 17:30 és 19 óra között. A helyszín az EHHA marosvásárhelyi székhelye (Sáros utca 1.). A tanfolyamon legfeljebb 15 fő vehet részt, ezért érdemes minél előbb jelentkezni.
További információk az Erdélyi Hagyományok Háza oldalon olvashatók.
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