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Citerázni tanítják a pedagógusokat Marosvásárhelyen

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány (EHHA) kezdő citeratanfolyamot indított óvodapedagógusoknak és tanítóknak Marosvásárhelyen. A képzés már elkezdődött, de ebben a hónapban még lehet jelentkezni rá.

Hajnal Csilla

2026. október 10., 10:402026. október 10., 10:40

Októberben még várják azokat az érdeklődő pedagógusokat, akik szeretnének megismerkedni a citerával, azzal a különleges népi hangszerrel, és

gyakorlatias zenei repertoárt szeretnének elsajátítani a mindennapi pedagógiai munkájukhoz.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy előzetes hangszeres tapasztalat nem szükséges.

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A tanfolyam kezdőknek szól: a résztvevők lépésről lépésre haladnak, sok közös gyakorlással, támogató közösségben.

A képzés 2026 októberétől 2027 májusáig tart, összesen 55 órában.

Havonta egy háromórás, tömbösített hétvégi alkalmat tartanak, emellett heti rendszeres gyakorlásra is sor kerül csütörtökönként 17:30 és 19 óra között. A helyszín az EHHA marosvásárhelyi székhelye (Sáros utca 1.). A tanfolyamon legfeljebb 15 fő vehet részt, ezért érdemes minél előbb jelentkezni.

További információk az Erdélyi Hagyományok Háza oldalon olvashatók.

Marosszék Marosvásárhely
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