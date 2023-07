Maros megyei ellenőrzések: pénzbírságokat róttak ki, és felfüggesztették egy szociális otthon működését

2023. július 18., kedd

Üzletembereknek, gyógyulni vágyóknak, turistáknak – megnyitották a magyar kormánytámogatással épült szállodát Marosvásárhelyen

Marosvásárhely is felkerült a turizmus világtérképére, hiszen kedden ünnepélyes keretek között megnyitották a magyar kormány támogatásával is épült a Hampon by Hilton szállodát.