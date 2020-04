Maros megyei beteg a legutóbb elhunytak között

A legutóbbi nyolc haláleset között egy Maros megyei elhunyt beteget is említ a Stratégiai Kommunikációs Csoport.

Március 26-án vitték kórházba a Maros megyei pácienst • Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Egy 34 éves, Maros megyei férfi vesztette életét, akit március 26-án utaltak kórházba lázzal, illetve köhögési tünetekkel, és az intenzív osztályon kezelték. Tesztelték influenzára, negatív eredménnyel, illetve koronavírusra – utóbbi a pénteki eredmények alapján igazolódott be. A 34 éves férfi kórelőzményei között említik az elhízást, szív- és érrendszeri betegséget, tüdőbetegséget.

A kommunikációs csoport közlése szerint az elmúlt huszonnégy órában 25-tel nőtt koronavírus-fertőzés miatt elhunytak száma, csak szombaton nyolccal. Itt fontos megjegyezni, hogy a halálesetek nem mind szombaton vagy pénteken következtek be, viszont a teszteredmények később érkeztek meg. A Maros megyei férfi például március 27-én hunyt el, de mivel csak tegnap igazolódott be a koronavírus-fertőzés, ezért a legutóbbi statisztikába kerülhetett be.

Ugyancsak szombaton közölte a kommunikációs csoport egy 66 éves, bukaresti nő, egy 59 éves, Mehedinţi megyei férfi, egy 82 éves, Galac megyei nő, egy 79 éves, Kolozs megyei férfi, egy 59 éves, Temes megyei nő, egy 59 éves, bukaresti nő és egy 59 éves, Arad megyei férfi halálát. Valamennyien több más betegségben is szenvedtek.