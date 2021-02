Márciustól Barótról is külön szállítják a lebomló hulladékot

Baróton is tervezik a lebomló hulladék külön gyűjtését és szállítását, hogy eleget tegyenek a törvényes kötelezettségnek.

• Fotó: Tega Rt.

A Tega köztisztasági vállalat Sepsiszentgyörgy után Baróton is bevezeti a lebomló hulladék külön gyűjtését. Mivel a törvényes kötelezettség csak a városokra vonatkozik, a környező falvakban nem vezetik be az új rendszert.

„Azt szeretnénk, ha március elejétől működne a rendszer, ami azt feltételezi, hogy addig minden háztartásnak legyen lehetősége külön helyre gyűjteni a lebomló hulladékot. A sepsiszentgyörgyi tapasztalatok pozitívak, bízunk benne, hogy Baróton is nyitottan fogadják az újdonságot. A gyűjtőedények mellé szórólapot is adunk, munkatársaink válaszolnak a kérdésekre, akár Facebookon is lehet hozzánk fordulni” – mondta Máthé László, a Tega Rt. igazgatója.

Lebomlónak minősül minden növényi hulladék, a száraz virág, a zöldségek, a gyümölcsök, illetve ezek héja és az ételmaradék. A TEGA arra kéri a lakosságot, hogy ne dobjanak a lebomló hulladékok közé műanyag zacskókat: ha a hulladékot ilyenben vitték a gyűjtőhöz, akkor azt dobják a vegyes hulladékok közé.