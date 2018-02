Március elsejétől május 15-éig lehet igényelni az egységes mezőgazdasági támogatást

Kezdődik a támogatásigénylési időszak. Az első hetekben a csak területalapú támogatások igénylőinek kérelmeit fogadják • Fotó: Sándor Csilla

Jövő héten, március elsején kezdődik az idei egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszaka:

a Hargita megyei gazdáknak is május 15-éig van lehetőségük leadni kérelmeiket a megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) területi kirendeltségein, illetve megyei székhelyén

HIRDETÉS

– tájékoztatott érdeklődésünkre Haschi András. Az intézmény igazgatója kiemelte, a jelenlegi elképzelések szerint

idén sem lesz késedelmi időszak, tehát, aki május közepéig nem keresi fel az ügynökséget igénylésével, annak nem lesz lehetősége napi egyszázalékos késedelmi kamat fejében később megtenni azt.

Meglátása szerint, ha ezt a határidőt tíz év után tavaly sikerült betartani, akkor idén sem lesz akadálya annak.

Fontos programálás szerint érkezni

Mivel a tavalyhoz hasonlóan idén is mintegy 26 ezer gazda kérelmét kell elfogadniuk a megyei APIA alkalmazottainak két és fél hónap alatt, így

nagyon fontos, hogy a gazdák az előjegyzésüknek megfelelően keressék fel az ügynökséget, ne hagyják az utolsó percre az igénylést

– hívta fel a figyelmet az intézményvezető. Arra is rámutatott, hogy az előző évek gyakorlatához hasonlóan az első hetekben idén is csak kisebb területekkel rendelkező gazdákat hívják be, akik csak területalapú támogatásokat kérnek, azt követően, ahogy a rendszer engedi, fokozatosan programálják a nagyobb gazdaságok vezetőit, illetve az állattenyésztőket is.