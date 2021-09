Marad a bértámogatás az új tanévben is

Visszavezeti a kormány azt a 75 százalékos bértámogatást, amelyet azok a szülők igényelhetnek, akik kénytelenek otthon maradni 12 évesnél fiatalabb, online tanrendben tanuló gyerekükkel. A támogatásra az előző két tanévben is nagy volt az igény a szülők részéről, Hargita megyében kétezernél is többen kaptak ilyen jellegű segítséget az említett időszakban.

Azok a szülők, akik kénytelenek otthon maradni gyerekükkel, 75 százalékos bértámogatást kaphatnak majd. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A 2021–2022-es tanévben is alkalmazni fogja a kormány azt a 75 százalékos bértámogatást, amelyet az online tanrendbe került gyerekek szülei igényelhettek – jelentette be az online oktatással kapcsolatban Florin Cîțu miniszterelnök kedden. Az előző tanévben is létezett ez a lehetőség, és újra bevezetik ezt, vannak költségvetési források a támogatásra – mondta a kormányfő.

Már a 2019–2020-as tanévben is létezett ez a támogatás, és elég sokan igényelték Hargita megyében, illetve a következőben is. Az új, 2021–2022-es tanévben igényelhető támogatásra vonatkozóan még nem jelent meg új jogszabály – közölte megkeresésünkre Jánó Edit, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetője.

HIRDETÉS

A korábbi, idén június végéig érvényben lévő szabályozás szerint az online tanrendbe került, 12 évnél fiatalabb diákok egyik szülője igényelhette a bértámogatást. Ennek

az volt a feltétele, hogy mindkét szülőnek legyen munkája, és ne távmunkában dolgozzanak.

Ha az egyik szülő munkanélküli volt, akkor a másik nem kérelmezhette a támogatást. A támogatásra jogosult szülők munkaadójuknál igényelhették a bruttó bérük 75 százalékával egyenértékű támogatást, amelyet a munkaadó fizetett ki nekik, majd visszaigényelte azt a munkaerő-elhelyező ügynökségtől.

A támogatási időszakban a szülő nem dolgozott, távmunkában sem, hiszen a támogatást azért kapta, mert kénytelen volt otthon ülni gyerekével a jelenléti oktatás felfüggesztése miatt

– sorolta a korábbi támogatásigénylési feltételeket Jánó Edit. „Ez érvényes volt a 2019–2020-as tanévben és a 2020–2021-es tanévben is, amit pedig most akar elrendelni a kormány, az a 2021–2022-es tanévre lesz érvényes” – fűzte hozzá.

Sok volt az igénylés

A megyei munkaerő-elhelyező ügynökség adatai szerint Hargita megyében a 2019–2020-as tanév időszakában igényelték a legtöbben a bértámogatást. Akkor összesen 764 vállalkozástól kaptak ilyen jellegű kérelmezéseket 1699 alkalmazott bértámogatására vonatkozóan. Abban a tanévben az online tanrendbe került gyerek szüleinek a bértámogatására 1,3 millió lejt folyósított az állam Hargita megyébe.

A 2020–2021-es tanévben 462 cég összesen 764 alkalmazott nevében igényelte a támogatást, amelynek az összértéke valamivel több mint egymillió lej volt.

A székelyföldi iskolákban és óvodákban 19 osztály, illetve csoport került már online tanrendbe, mert ezekben a közösségekben megjelent a koronavírus. Ezek közül 8 Hargita megyében, 7 Kovászna megyében, 4 pedig Maros megyében van. Az érintett osztályokban tanuló gyerekek szülei még nem igényelhetik a bértámogatást, hiszen erre vonatkozóan még nem jelent meg a jogszabály. Országszerte egyébként már 17 600 tanuló és óvodás gyerek tanul online tanrendben a koronavírus miatt.