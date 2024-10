A községvezetőtől érdeklődtünk, miként látja, a márciusban határidős munkálatokat sikerül-e befejezni a megszabott 12 hónapon belül. Kovács Lehel elmondta, a kivitelezési idő ugyan 12 hónap, de télen, amikor nem lehet dolgozni, felfüggeszthetik a tevékenységet az építkezésnél, ami minden bizonnyal meg is fog történni. Hozzátette ugyanakkor, hogy

Hetven kisgyermek befogadására alkalmas bölcsődét építenek Farkaslaka községben, miután tavaly év végén a helyi önkormányzat erre irányuló pályázata bekerült az országos bölcsődeépítési programba. A munkálatok már zajlanak, időkapszulát is elhelyeztek.

Kérdésünkre azt is elmondta, a kivitelezési idő tekintetében sok minden függ attól is, hogy a pénzeket milyen ütemben folyósítják a program keretében, hiszen mint fogalmazott

tehát mindenképp dicséret jár érte, mert „ekkora épületet szerkezetkészre varázsolni ennyi idő alatt nagy eredmény. Emellett sok szigetelési munkálat is el van végezve, és gépészeti szempontból is van előrehaladás” – mutatott rá az elöljáró.

Kovács Lehel kiemelte, a helyi önkormányzat is folyamatosan dolgozik azon, hogy a ráháruló feladatot – víz-, szennyvíz-vezetés és esővíz-elvezetés – mielőbb letudja. Már van, amit be is fejeztek, és figyelnek arra, hogy semmiképpen ne múljon ezen az építkezéssel való előrehaladás.