Épül a bölcsőde Farkaslaka községben

Hetven kisgyermek befogadására alkalmas bölcsődét építenek Farkaslaka községben, miután tavaly év végén a helyi önkormányzat erre irányuló pályázata bekerült az országos bölcsődeépítési programba. A munkálatok már zajlanak, a helyszínen tartott pénteki sajtótájékoztatón az illetékesek részleteket is elárultak a beruházással kapcsolatban, ugyanakkor egy időkapszulát is elhelyeztek.

A szenátor után Ladányi László-Zsolt szólalt fel, aki Kányádi Sándor Májusi szellő című versével indított, amelyet kinyomtatva elhelyezett az időkapszulában is. Mint mondta, a legfontosabb dolog, ami történhet az, hogy ha 200 év múlva előveszik a most elhelyezett időkapszulát, a gyerekek el fogják tudni olvasni azt, és reményei szerint fogják tudni azt is, hogy ki volt Kányádi Sándor. Ezután Ladányi is gratulált a polgármesternek és a Szövetség minden tagjának a befektetett munkához.

A képviselőt Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának jelenlegi alelnöke követte, aki kihangsúlyozta, ahhoz, hogy a közösségek gyarapodjanak, a településeken meg kell teremteni a minőségi élet feltételeit, amelyről sok példát lehetne sorolni Udvarhelyszéken és Farkaslaka községben is.