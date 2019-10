Már nem csak a virágokról szól a környezetszépítő mozgalom

Az évi átlagos 6 Celsius-fokos középhőmérséklet nem igazán kedvez a virágosításnak, Szépvíznek azonban ez nem okoz gondot • Fotó: Gábos Albin

Először nyitotta meg kapuit az erdélyi települések előtt is a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny. Mint a zsűri elnöke, Csemez Attila elmondta, három évvel ezelőtt, amikor a marosvásárhelyi Sapientián oktatott, beszélt a tájépítész hallgatóknak a települések versenyéről, és azt kívánta, mihamarabb dolgozhassanak hasonló projektben.

Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar megvalósul. A környezetszépítő versenyt 26 éve szervezik meg Magyarországon és 43 éve az európai országokban, Erdélyre pedig először terjesztették ki

– mondta a Székelyhonnak Csemez Attila táj- és kertépítész, városépítő mérnök. Hozzátette, zsűritagként itt is azt tapasztalta, hogy bizony egyértelműen kitűnnek azok a települések, ahol szakértő tájépítész dolgozott a kinézeten.

A Virágos Magyarországért mozgalom annak idején azért indult, hogy szebbé, virágosabbá váljanak a települések, az idők folyamán azonban sokat változott a cél,

már nemcsak virágosításról szól a verseny, hanem az egészséges, környezettudatos közösségről, a fenntartható környezetről és a környezeti nevelés fontosságáról is.

„Három évtizede Európában is az nyert, aki minél szebb egynyári kiültetésekkel gazdagította települését, manapság azonban egy rendezett településnek csak egyik jellemzője az esztétika és a zöldövezet, mindemellett ökológiai és funkcionális szempontból is rendben kell lennie” – magyarázta a zsűri elnöke.

A Virágos Magyarország idei kiírására összesen 333 magyarországi és külhoni település jelentkezett. Hargita megyéből hat község és város, Tusnádfürdő, Csíkszereda, Gyergyóditró, Felsőboldogfalva, Gyergyóremete és Szépvíz nevezett be a megmérettetésre, Maros és Kovászna megyéből pedig kettő-kettő: Marosszentgyörgy és Szováta, illetve Esztelnek és Sepsiszentgyörgy. Erdélyben egy község és egy város nyerhetett. Mint Csemez Attila zsűrielnöktől megtudtuk,

a községek esetében nagyon egyhangú volt a zsűritagok véleménye, Szépvíz sok szempontból kiemelkedett a többi jelölt közül.

A 12 éve zsűriző Csemez szerint már az is nagy dolog, hogy a polgármester 2007-ben indított egy helyi vetélkedőt, melynek keretében évről évre jutalmazzák a leggondozottabb kapuk elejét, mindehhez virágokat is biztosítanak, aki pedig megnyeri a legszebb porta versenyt, egy évig adómentességet is élvez. Mindemellett szép, rendezett utcái vannak az 1800 lelkes községnek, rendben vannak a parkok, ápolják a Szent László-hagyományt, és egy évtizede, hogy légvezetékek sem csúfítják a település képét.

Ami a virágokat, illeti nem volt könnyű dolguk a helyieknek, hiszen az évi átlagos 6 Celsius-fokos középhőmérséklet nem igazán kedvez a virágosításnak, de kitalálták, hogy ilyen körülmények közt mi marad meg, s ezért ültetnek büdöskét és cineát, mert azok bírják a fagyokat is

– mutatott rá Csemez, aki szerint az örmény házak, a sajtüzem, de a káposztafesztivál léte is sokat nyomott a latban az értékeléskor.

Ferencz Tibor, Szépvíz polgármestere korábban lapunknak elmondta, azért is jelentkeztek a versenyre, mert régóta szívügye a település zöldövezeteinek rendezése, bővítése. „Amikor évekkel ezelőtt polgármester lettem, a településen szinte nem is voltak virágok a kapukon kívül. Azóta ez teljesen megváltozott, sokat foglalkoztunk a község tisztaságával, gondozottságával, rengeteg virágot telepítettünk” – avatott be a községvezető, aki szerint törekvéseik eredményeként ma már rengeteg lakóház előtt láthatók rendezett virágágyások.

A városok közül idén Sepsiszentgyörgynek ítélték oda a díjat,

Csemez Attila szerint két okból is: egyrészt a város szívében lévő Erzsébet park nyomott sokat a latban, másrészt a várostól 5–6 kilométerre lévő, szalonnasütővel, sípályával, teniszpályákkal ellátott szabadidőközpont.

A Virágos Erdély versenyt idén először hirdették meg, de nem utoljára. A tervek szerint a Virágos Magyarország mozgalmat a jövőben fokozatosan a többi határon túli területre is kiterjesztik majd.