Már Maros megyében is egy speciális központban segítik a nehezebb helyzetben lévő kisgyermekes családokat

Júniusban Gyergyóalfaluban nyitották meg az első Biztos kezdet-házat, most Marosszentgyörgyön nyílhatott meg a második, amelyet hivatalosan kedden adtak át a használóinak. A marosszentgyörgyi központ is a Caritas Biztos kezdet egy biztos jövőért projektje keretében valósulhatott meg, amelyet főként Norvég Alapokból finanszíroztak.

Egy meglévő házat alakítottak át úgy, hogy a gyerekeknek és szülőknek együtt, illetve külön-külön szóló tevékenységekre is alkalmas legyen.

Emberekbe is fektetnek, nem csak infrastruktúrába

A központ megnyitóján Sófalvi Szabolcs polgármester hangot adott abbéli örömének, hogy a községben nem csak a látható dolgokra tudnak figyelni, hanem a láthatatlanokra is, ahogy Ludescher László, Caritas-igazgató is megfogalmazta: „nem csak infrastruktúrába, hanem emberekbe is fektetnek.”