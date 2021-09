Már közel 75 koronavírus-fertőzött szorul kórházi ellátásra Hargita megyében

Fogynak a helyek a kórházakban. Ha tovább nő a koronavírus-fertőzöttek száma, további átszervezésekre lesz szükség. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Egy ideje már érezhetővé vált a járványhelyzet súlyosbodása Hargita megyében, az elmúlt napokban viszont még fokozottabbá vált a mutatók növekedése. A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal összesítése szerint kedden 29 új esetet igazoltak a térségben, egy koronavírussal összefüggésbe hozható haláleset is történt, a megye kórházaiban ápolt fertőzöttek száma pedig 74-re emelkedett. A kórházak egyre leterheltebbek, a koronavírusos betegeknek fenntartott helyek pedig gyorsan fogynak, ezért ismét átszervezésekre van szükség.

Kilenc hónapos beteg

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban a kedd délelőtti adatok szerint harminc igazoltan koronavírus-fertőzött beteget, illetve egy fertőzésgyanús pácienst ápoltak. Mint Kiss Edittől, a kórház szóvivőjétől megtudtuk, a korábbi tüdőgyógyászati osztályon 16, a fertőző betegségeket kezelő osztályon tíz beteget látnak el, a Covid intenzív terápiás (ATI) osztályon pedig két beteg és a fertőzésgyanús személy tartózkodik, utóbbi intubálásra szorult.

Emellett a gyermekosztályon egy kilenc hónapos kisgyermeket és az édesanyját kezelik a koronavírusos betegek számára létrehozott elkülönítőben. A csíksomlyói kórházépületben lévők közül 11 beteg van súlyos állapotban, ők oxigénterápiára szorulnak, a többiek a középsúlyos kategóriába sorolhatók. A kisgyereknek és az édesanyjának enyhébb tüneteik vannak. Hozzátette:

folyamatosan változik a járványhelyzet, a növekvő esetszámok pedig átszervezéseket igényelnek.

A TBC-s betegeket a tüdőgyógyászati osztályról átköltöztették a fizioterápiás osztályra, tehát előbbin ismét kizárólag koronavírusos betegeket látnak el. A fertőző betegségek osztályán viszont továbbra is kezelnek egyéb betegségekkel küzdőket is, amennyiben azonban tovább nőnek az esetszámok, akkor a non-Covid fertőző betegek a korábbi hullámban alkalmazott módszer szerint ismét átkerülnek a bőr- és nemigyógyászati osztályra. A Covid-ATI-részlegen egyébként jelenleg négy hely van, amelyek kedd délelőttre mind beteltek, egyik kórteremben ugyanis két igazolt beteget, a másikban pedig a fertőzésgyanús személyt ápolták, mellé mást nem helyezhettek el. A helyek számát viszont szükség esetén ismét tízre tudják növelni. A tüdőgyógyászaton összesen 36 hely van, a fertőzőn pedig 32, de mivel utóbbin a nem fertőző betegeket a koronavírus-fertőzöttektől és egymástól is el kell különíteni, illetve a nőket is a férfiaktól,

egyre fogy a rendelkezésre álló helyek száma, ezért valószínűleg újabb átszervezések várhatók.

Sokan szorulnak oxigénterápiára

A Székelyudvarhelyi Városi Kórházban ugyancsak harminc koronavírus-fertőzött személyt ápoltak kedd délelőtt, mindannyian súlyos és középsúlyos állapotban vannak – tájékoztatott megkeresésünkre Zörgő Noémi, a kórház sajtószóvivője. Mint részletezte, hat beteg az intenzív terápiás osztályon tartózkodik, ketten intubálva vannak, és a többiek is gépi lélegeztetésre szorulnak. Mivel az intenzív terápiás osztályon tíz hely van, és ebből négyet a más panaszokkal érkező betegeknek tartanak fent, a koronavírusos pácienseknek fenntartott helyek mind beteltek. A teljes kórházat nézve is az mondható el, hogy rohamosan fogynak a számukra biztosított helyek, a fertőző osztály már a múlt héten sem volt elegendő az ellátásukra, ezért újabb osztályokon alakítottak ki olyan koronavírusos betegek kezelésére alkalmas ágyakat, amelyeknél van oxigén-hozzáférés.

A betegek túlnyomó többsége ugyanis oxigénterápiára szorul.

A tüdőgyógyászati osztály leterheltségéhez továbbá az is hozzájárul a szóvivő szerint, hogy sok a poszt-Covid szindrómával küzdő páciens: nagyon sok olyan beteg van, akik azért szorulnak kezelésre, mert a fertőzés legyőzése után hosszú idővel is tüneteket tapasztalnak.

A Gyergyószentmiklósi Városi Kórház kedvezőbb helyzetben van, ott kedd délelőtt mindössze három, kevésbé súlyos állapotban lévő koronavírus-fertőzöttet láttak el Fülöp Enikő kórházmenedzser szerint. Ettől függetlenül készülnek az esetszámok növekedésére, és már tervezik az esetleges átszervezéseket is. Amennyiben szükség lesz rá, a belgyógyászati osztályt alakítják át Covid-részleggé, a fertőző osztályon pedig kizárólag koronavírusos betegeket kezelnek majd.