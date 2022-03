Már készülnek a város kertészei a tavaszra

Bár egész évben nagy a sürgés-forgás a városi virágkertészet több hektáros otthonában, most igazán látványos a tavaszra való készülődés. Több ezer kis dugvány, magról kelt virágpalánta nő már, hogy májusban, amikor végleges helyére kerül, szemet gyönyörködtethessen. Dániel Lajos igazgató szívügyének tekinti, hogy újra saját virágjai legyenek a kertészetnek, és ne kelljen megvegyék a dugványokat, palántákat.

Más városok kertészeteit is meglátogatta, mindenhonnan hozott őshonos virágokat, amelyeket szaporítanak, hogy évről évre több és több legyen belőlük. Most büszkén mutatja, hogy milyen sok fajta és féle növény nő a meleg üvegházakban.

Szeretnénk minél több virágot és virágokkal megtöltött cserepet elhelyezni idén is városszerte. Vannak cserjék, fák is, amelyeket szaporítunk, kísérletezünk, hogy minél több meggyökerezzen és növekedjen. A holland magok és dugványok helyett a saját virágmagokat és dugványokat akarjuk használni, mert azok tartósak, nem korcsosodnak el és jobban bírják a vásárhelyi időjárást

– mondja az igazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy idén a főtéri virágóránál magyarul és románul is ki fogják írni virágokból a város nevét, de szeretnének egy békegalambot is kialakítani.

A virágok, bokrok ültetése mellett több helyre fognak hársfát és juharfát ültetni, elsősorban oda, ahol utakat és járdákat javítanak, és a régi, beteg fákat ki kell cserélni. Nemcsak ültetnek, hanem metszenek idén tavasszal is.