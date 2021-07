Már intelligens jelzőlámparendszer irányítja a közlekedést Csíkszereda legforgalmasabb útkereszteződésében

Az első tapasztalatok alapján gördülékenyebbé vált a forgalom a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium melletti útkereszteződésben az új, intelligens jelzőlámparendszer beüzemelését követően. Legtöbb egy percet, de az esetek többségében ennél jóval kevesebbet kell várakozniuk az autóvezetőknek a zöld jelzésre, és a gyalogosok haladását is segíti a nyomógombos átkelő.

• Videó: Farkas Gecse Noémi, Pinti Attila

A közösségi médiában fellelhető vélemények szerint szkeptikusan fogadták a lakók a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium melletti útkereszteződéshez felszerelt intelligens jelzőlámparendszer hírét, ám az újítás az első tapasztalatok szerint rácáfolt a kétkedő, kritikus véleményekre. Járművezetőként és gyalogosként is gyorsabban haladhatnak az arra járók, mint korábban.

A lámpák mellé kamerákat és érzékelőket is felszereltek, amelyek számolják a négy irányból érkező autós forgalmat, és a központi vezérlőegységbe érkező adatok alapján irányítják azt, összehangolva ezzel a gyalogosok átkelését is.

Tapasztalataink szerint ugyanis az esetek többségében mindössze néhány másodpercet kellett várni a zöld jelzésre, ez volt jellemző a Nagyrét utca felől a Márton Áron utca vagy a Szék útja felé, a Márton Áron utcából a Nagyrét utcába térve, utóbbiból Taploca irányába haladva, a Szék útja felől mindhárom irányba, illetve a Márton Áron utcából Csíksomlyó felé térve is. Egyedül a Taploca utcából a Márton Áron utca vagy a Szék útja felé haladva kellett többet, körülbelül egy percet várakoznunk – de ez függ a „szerencsétől” is, azaz, hogy mikor érkezünk a kereszteződésbe.

A déli órákban szerkesztőségünk is teszt alá vetette az új rendszert, minden lehetséges irányból megközelítve az útkereszteződést. Első alkalommal szokatlan volt, hogy

Gyalogosként továbbra is lassabban lehet haladni, de így is csökkent a várakozási idő a régi rendszerhez képest. A nyomógombos átkelő ugyanakkor a „rendbontók” figyelmét is felkeltette, ottjártunkkor nem mindenki használta rendeltetésszerűen a rendszert: volt, hogy úgy nyomták meg a gombot, hogy valójában nem állt szándékukba átkelni az úttesten, majd továbbhaladtak.