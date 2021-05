Már egy hónapja szedik a szemetet, de még mindig sok van belőle

• Fotó: Tavaszi nagytakarítás hónapja - Szentegyháza/Facebook

Szentegyházán áprilist a nagytakarítás hónapjának nevezték ki, ez azonban két hónaposra nyúlik, május folyamán tehát még bőven van tennivalójuk a helybélieknek, amire megtisztul a kisváros és annak környéke. Egy hónap alatt lehetetlen volt összeszedni azt a hatalmas mennyiségű szemetet, amit a patakmederbe dobáltak vagy máshol hagytak a helyiek.

Nincs mit tagadni, ez a mi szemetünk, nem átutazók hagyták maguk után, s nem is lövéteiek jöttek fel, hogy itt dobják a patakba

– tisztázta megkeresésünkre Lőrincz Csaba polgármester.

Most, hogy az iskolai oktatás is újraindulhatott, a takarításba bevonják a tanulókat is: hétvégén ők is bekapcsolódnak ebbe. A polgármester elmondta, számukra fontos, hogy megtisztuljon a természeti környezetük, de

a több év alatt összegyűlt szemétmennyiséget nem lehet egy hónap alatt felszámolni.

A munka elkezdődött, és ezt folytatni is fogják a továbbiakban is.