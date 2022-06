Már „nem csak kürtőskaláccsal igyekeznek látogatókat ide csalogatni” az udvarhelyszéki vendéglátósok

Ráadásul kalandosabb módon: most szárazföldön, vízen is bejárható és levegőből is szemlélhető ez a vidék, hiszen van lehetőség siklóernyőzésre, kajakozásra, hőlégballonos repülésre is; ezen kívül a gasztronómiai kínálat is sokkal változatosabb – sorolta az újításokat a Tourinfo vezetője. Hozzátette:

Van mit bepótolni

A Határtalanul program gőzerővel indult újra, kétéves kihagyást követően, mondta Orbán Melinda. A magyarországi iskolákból vidékünkre látogató iskolás és egyetemista csoportok elsősorban helytörténeti tematikájú, ismeretterjesztő túrákon vesznek részt. Ők a kedvezőbb árszabású, 2–3 csillagos panziókat keresik elsősorban. Nagy számban, folyamatosan érkeznek, hiszen a két év kihagyást igyekeznek bepótolni – mondta Orbán Melinda.

Most, a pünkösdi időszakban majdnem teljes kapacitással dolgoznak a székelyudvarhelyi panziók, a környező településeken lévőknél azonban helyenként alacsonyabb az érdeklődés. Elsősorban azok a vendéglátók tudták ebben az időszakban megtölteni panzióikat, akiknek korábbról már voltak kapcsolataik utazási irodákkal: például Zetelaka, Zeteváralja körzetében nagyjából minden kiadó ház, panzió foglalt most, mondta Orbán Melinda.

Nyitás a belföldi vendégek felé

Az elmúlt időszakban – elsősorban a járványügyi intézkedések következményeként – zömmel belföldről érkező turisták látogatták Udvarhelyszéket. Orbán Melinda szerint ez a tendencia a korlátozások feloldását követően csökkent ugyan valamelyest, de most is jól érezhető, és minden bizonnyal meg is marad. Ez is segített a programok kialakításában, változott a hozzáállás is, hiszen korábban „elkényelmesedtünk, hozzászoktunk a visszajáró magyarországi vendégekhez, csoportokhoz, baráti társaságokhoz”. Ez a vonal is megmarad, de