Már azért is bírság jár, ha a hintán nem írja, hogy az hinta

Képünk illusztráció • Fotó: Thomas Campean

Idén háromszor bírságolt a játszóterekért a fogyasztóvédelmi hivatal, ebből kettőt megfellebbeztek – tudtuk meg Tóth Birtan Csaba alpolgármestertől. Rámutatott, a fogyasztóvédelmi hivatal kifogásainak egy része formai, hiszen az nem veszélyezteti a gyerekek biztonságát, ha minden elemen nincs feltüntetve, hogy mi az – például a hintán nem írja, hogy hinta.

Minden játszótéren kihelyeztük egy általános tájékoztató táblát, ha minden csúszdán, vagy hintán nincs felirat, az nem veszélyezteti a gyereket. Igyekszünk eleget tenni a követelményeknek, az értelmes feladatokkal haladni, de ha két hetente megbírságolnak, még ezt az energiánkat is elszívják

– részletezte az alpolgármester.

Tóth Birtan Csaba hangsúlyozta, a táblákat megrendelték, ám ahhoz is idő és ember kell, hogy azokat elhelyezzék a játszótéri elemeken. A fogyasztóvédelmi hivatal a kerítések hiányát is számon kéri, idén kilenc játszóteret be is kerítettek, elsőbbséget jelentettek azok, ahol gépkocsiforgalom van a közelben.

Nem gondoljuk, hogy a két tömbház közötti játszóteret sürgősen be kell keríteni, a gyerek nem fut neki a tömbház falának, mint ahogy a hintát is tudja használni, amiért nincs ráírva, hogy az egy hinta

– részletezte az alpolgármester. Meglátása szerint a bírságokban érezhető a rosszindulat. Folyamatosan dolgoznak, hogy a követelményeket teljesítsék, jelenleg a homokozókat összetartó gerendákat cserélik ki, majd folytatják a kerítések készítését, és felszerelését. A fogyasztóvédelmi hivatal egy korábbi közleményében külön kitért arra, hogy Sepsiszentgyörgyön négy éve sorozatosan büntetnek a játszóterek miatt, összesen 135 ezer lej bírságot róttak ki.