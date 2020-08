Már a tömbházakon belül is végezhet munkálatokat a gyergyószentmiklósi vízszolgáltató

Kibővítették a tevékenységi körét, így ezután már a tömbházakon belül is végezhet munkálatokat a közműszolgáltatások javításának céljával a gyergyószentmiklósi szolgáltató vállalat. Emellett az esővízhálózat működtetésének is a cég lesz a gazdája.

A bővülő szolgáltató nemrégiben új helyszínre költöztette ügyfélszolgálati irodáját

Miután a távfűtést szolgáltató vállalatra bízták az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást is – és így Helyi Hő-, Ivóvíz és Csatornaszolgáltató Közművé bővült –, az önkormányzati tulajdonú cég feladatkörét újabb öt tevékenységgel bővítették ki. Ezek mindegyike a fűtéshez, ivóvízellátáshoz vagy csatornázáshoz kötődik, viszont lehetőséget ad a cég szakembereinek, hogy ha szükséges, akkor a tömbházakon belül is közbeavatkozzanak, ha ez szükséges lesz valamelyik szolgáltatás minőségnek javítása érdekében.

Amint a képviselő-testület legutóbbi ülésén Nagy Zoltán polgármester elmondta, a szolgáltató a különböző szükséges hatósági engedélyek beszerzése után jogosult lesz a vízórák, hőhozammérők és a költségmegosztó készülékek fel- és leszerelésére, illetve kicserélésére. Ugyanakkor, lehetősége lesz a cégnek arra is, hogy ilyen eszközöket forgalmazzon, azaz tőle lehessen beszerezni ezeket.

Javítás a lakásokban is

A legfontosabb változás azonban – amely a legtöbb fogyasztót érintheti –, hogy

a lakók igénylésére a vállalat elvégezhet lakásokon belül is javításokat, különböző szerelési munkálatokat, amelyek a szolgáltatás minőségén javítanak.

Egy másik feladattal is megbízták a céget: ezután az ő hatáskörükbe kerül a városi esővíz-elvezető hálózat működtetése és karbantartása is. Amint a polgármester ismertette, ennek 30 év után most lesz először gazdája, hiszen ezidáig a ’70-es és ’80-as években kiépített hálózat működtetése gyakorlatilag senkihez nem tartozott. A szolgáltató mindemellett ezután szennyvízbegyűjtést és -elszállítását is folytathat.

Az önkormányzat egy másik döntésével a Helyi Hő-, Ivóvíz és Csatornaszolgáltató Közműnek adott használatba a telephelye közelében található két telket is. Egyikre uniós pályázati forrásokból zárt, födött nyersanyagtárolót, valamint hamutárolót terveznek építeni. A másik telek az egykori kertészet területét jelenti, amit ezután a cég hasznosít, de ennek köszönhetően nyílik lehetőség arra is, hogy a kazánházhoz érkező szállítójárműveknek jobb bejárást biztosítsanak.