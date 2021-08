Már a rövid áramkiesések miatt is kárpótlást kell fizessenek az áramszolgáltatók

Már a három másodpercnél hosszabb, meghatározott számú áramkiesés után is kártérítést kell fizessenek az áramszolgáltatók a fogyasztóknak. Az ezt előíró rendelet már érvénybe lépett és kárpótlást ír elő a feszültségtúllépésre is, a telefonos ügyfélszolgálatos hívásátvétel elhúzódására pedig bírságot. A fogyasztók számát tekintve arányaiban nem nagy a kártérítésfizetések száma az országban, de vannak térségek, ahol az elavult hálózatok miatt ez gyakrabban előfordul, mint máshol – mondta el lapunknak Nagy-Bege Zoltán, az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) alelnöke.

Az ANRE rendelete értelmében már a három másodperctől három percig terjedő gyakori áramszünetek esetén is kártérítésre jogosultak a fogyasztók. A szabályozás értelmében

az áramszolgáltató vállalatok nagyfeszültségű hálózatán lévő egységek 300 lejes kártérítést kell kapjanak, ha az említett hosszúságú áramkiesések száma meghaladja a tízet egy év alatt.

A közepes feszültségű hálózatokra kapcsolt fogyasztók esetében a kártérítés értéke tíz lej, ha az áramszünetek száma túllépi a tízet egy hét alatt.

Az alacsony feszültségű hálózatok fogyasztói hasonló számú üzemzavar esetén ötlejes kárpótlásra jogosultak. Ebbe a kategóriába tartoznak a lakossági fogyasztók.

Amennyiben ezeknek a rövid – három másodperctől három percig terjedő – áramkieséseknek a száma a lakossági fogyasztók esetében meghaladja a heti tízet, akkor jogosultak a kártérítésre, a tizedik után minden egyes áramszünet esetében öt lejre

– magyarázta Nagy-Bege Zoltán, az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) alelnöke. Azt is elmondta, hogy a fogyasztók nem kell bejelentsék kártérítési igényüket, ez egy automatikusan zajló folyamat. Az elosztóhálózat üzemeltetőjének a megadott határértékek túllépését követő 15 napon belül értesíteni kell a szolgáltatót, akivel szerződéses viszonyban állnak a fogyasztók, ez utóbbinak pedig legkésőbb 30 napon belül ki kell fizetnie a kártérítéseket. Ez úgy történik, hogy

az érintett fogyasztók következő havi villanyszámlájának a díjából levonják a kárpótlás értékét.

Az ANRE a pozitív feszültségingadozás megengedett felső határértékét is a felére csökkenti, ez az előírás 2022. január elsejétől lép alkalmazásba. A szabályozás értelmében az alacsony feszültségű hálózatok esetében az eddigi +10 százalékról +5 százalékra csökken a feszültségnövekedés megengedett felső határértéke a névleges feszültség heti mérésének eredményéhez képest. Tehát

az áramszolgáltatók már kisebb feszültségtúllépés esetén is kártérítésfizetésre kötelezhető.

Noha a rendelet saját költségen történő mérőberendezések felszerelését is lehetővé teszi a fogyasztók számára – amint azt kérdésünkre Nagy-Bege Zoltán elmondta –, ez inkább a vállalatok számára szól, hiszen egy ilyen berendezés több ezer euróba kerül. A lakossági fogyasztóknak ugyanakkor érdemes tudniuk, hogy a megengedettnél nagyobb feszültségnövekedés esetén nem automatikusan jár majd a kártérítés. Ha ilyen jellegű üzemzavarra utaló jelet észlelnek, értesíteniük kell a szolgáltatót, amely köteles kivizsgálni a helyzetet.

Ha beigazolódik a feszültségtúllépés gyanúja, a szolgáltató kárpótlást kell fizessen.

A rendelet értelmében a kompenzáció értéke jogi személyek esetében 270 lej, ha azok a 110kV-os hálózatok fogyasztói, azaz ipari fogyasztók. A közepes és alacsony feszültségű hálózatok jogi személyiségű fogyasztóinak 130 lej jár a megengedettnél nagyobb feszültségtúllépésért minden mérési időszakra. Természetes személyek esetében ez az érték 270 lej, ha 110kV-os hálózaton lévő fogyasztók, illetve 70 lej, amennyiben közepes vagy alacsony feszültségű hálózatot használnak.

Borsos bírság a hosszas várakoztatásért

Az Országos Energiaszabályozó Hatóság azt is megszabta, hogy mennyi időn belül kell megtörténjen a hívásátvétel a szolgáltatók telefonos ügyfélszolgálatain. Az előírás értelmében

a hívás kezdeményezését követő 30 másodpercen belül a kliens kapcsolatba kell kerüljön a call center nem humán operátorával, magyarán a robottal.

A hívásátvételtől számított 180 másodpercen belül lehetőséget kell kapjon az ügyfél arra, hogy kiválaszthassa a kapcsolatfelvételt egy humán operátorral, és legfeljebb 20 percen belül ennek meg is kell történnie.

Ezeknek az időintervallumoknak a betartását mindeddig csak figyelemmel kísérték, ám ezentúl már tízezertől kétszázezer lejig terjedő pénzbírságot kockáztatnak a szolgáltatók ügyfeleiknek az említett időintervallumokon túli várakoztatásáért. Kártérítést ilyen esetben azonban nem kap a fogyasztó, ugyanis sok esetben nem tudják azonosítani a telefonálót.

Egyes térségekben gyakoribbak a kártérítések

Az áramkiesések esetében egyébként az új szabályozás újdonsága a rövid, három másodperctől három percig terjedő üzemzavarok esetére meghatározott kártérítés, a hosszabb kiesésekre már eddig is kompenzációt kellett fizessenek a szolgáltatók.

Megyeszékhelyek esetében a négyórás, városokon a hatórás, vidéken pedig a tizenkét órás időtartamot meghaladó áramkiesések után jár a kárpótlás, 30-tól 300 lejig terjedő összeg, attól függően, hogy milyen hálózaton vannak az érintett fogyasztók.

Kompenzációra jogosultak ugyanakkor abban az esetben is, ha túl gyakoriak – városon évente több mint nyolc, vidéken pedig több mint tizenkettő – a hosszas és előre be nem jelentett áramszünetek. Ez alól kivételt képeznek azok az üzemzavarok, amelyek nem a szolgáltató hibájából, hanem szélsőséges időjárási jelenségek miatt következtek be. Ez esetben 48 óra alatt kell helyreállítsa a szolgáltatást az elosztóhálózat üzemeltetője a lakott településeken.

A kártérítések számával kapcsolatban kérdésünkre Nagy-Bege Zoltán elmondta, ahhoz képest, hogy több mint 9 millió fogyasztó van az országban, arányaiban nem túl gyakoriak a kártérítés-fizetések. „Nyilván, ha egyénenként megkérdeznénk a fogyasztókat arról, hogy milyen kellemetlenségeik voltak az áramkiesések miatt, akkor az egyet is soknak tartanák, hiszen minden egyes ilyen áramingadozás, kiesés vagy minőségi probléma az áramszolgáltatásban kellemetlen” – fogalmazott. Ugyanakkor azt is elmondta, vannak olyan térségek, ahol gyakoribbak a kártérítés-fizetések, mert ott nem történtek nagyobb beruházások, felújítások az áramszolgáltatási hálózatokon.