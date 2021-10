Már a gyergyószentmiklósi kórházban is végeznek CT-vizsgálatot

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Városi Kórház

Hosszú engedélyeztetési folyamat és szakszemélyzeti felkészítők után eljött az a pillanat, hogy a szakorvosok a gyergyószentmiklósi kórháztól is CT-vizsgálatot kérhetnek betegeik számára, és legalább ennyire fontos, hogy a sürgősségi esetek vizsgálata is helyben oldható meg.

Október 1-től a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház bennfekvő betegeit vizsgálták, mostantól pedig már külső (szakorvosok által küldött) személyeken is el tudják végezni a szükséges vizsgálatokat – ismertette Fülöp Enikő, a kórház menedzser-igazgatója.

A kezdeti időszakban türelmet kérnek a páciensektől, hiszen még idő kell, amíg gyorsan, rutinszerűen történik majd a CT-vizsgálat.

„Egy vizsgálatot nem lehet megismételni, nem lehet kitenni az amúgy is beteg személyt egy újabb sugárdózisnak, azaz úgy kell elvégezni a műveletet, hogy az egyből a lehető legjobb legyen” – mutatott rá Fülöp Enikő. Fontos kiemelni, hogy már elértek arra a szintre, hogy a nap bármelyik időszakában jelen vannak képzett személyek, akik el tudják végezni a szükséges vizsgálatot. Ez azt is jelenti – és ez különösen fontos –, hogy

a sürgősségi CT-vizsgálat is megoldható mostantól helyben, azaz nem kell tovább küldeni más kórházakba a sürgősségre kerülő személyeket, akiknél indokoltnak látszik a készülék használata.

A kórházban van ilyen képesítéssel rendelkező szakorvos, de további szerződéseket is kötöttek a CT-felvételek kielemzéséhez szükséges kompetenciákkal rendelkező szakemberekkel, ők látják el az ügyeletet, és ha sürgős kiértékelésre van szükség, akkor van, aki ezt azonnal elvégezze. Fülöp Enikő kifejtette, hálás a csíkszeredai kórháznak, ahol eddig az ilyen vizsgálatokat rendszerint elvégezték, annak ellenére is, hogy az ottani osztály is nagyon leterhelt, és a mentőszolgálatnak is, akik a szállítást oldották meg.

Hosszú folyamat vezetett idáig

A komputertomográf beszerzésére egy még 2019-ben elnyert, 9,33 millió lejes uniós pályázat részeként nyílt lehetőség. Mivel az intézményben ez egy új fejlesztés,

a tavaly megérkezett készülék működésbe helyezése több mint egy évbe került, hiszen az engedélyek beszerzése nem történhetett meg egyik napról a másikra.

A végső engedély megérkezése előtt a gépet be sem kapcsolhatták (szigorú előírások vonatkoznak erre), így csak szeptember 20-án indulhatott el a szakszemélyzet felkészítése az eszköz használatára. Addig is már részt vettek egy online képzésen, hogy felgyorsíthassák a folyamatot. A felkészülés során szegmensenként haladtak, előbb a koponya-CT-készítését gyakorolták be, majd sorban a test többi részére vonatkozóan folytatták végig – részletezte a menedzser.

A CT működtetésére kidolgozott rendszer szerint a vizsgálatokra szakorvosok küldhetik a pácienseiket. Naponta 8.30-ig történik meg a betegek programállása. Értesítik a pácienseket, hogy melyik időpontra várják a kórházba, megtörténik a vizsgálat és a következő napon délben 12 és 1 óra között adják ki a CT-eredményeket tartalmazó lemezt. Amennyiben a szakorvos ezt így elfogadja, online is el tudják számára küldeni ezeket. A vizsgálatra a 0736-620 632-es telefonszámon lehet időpontot kérni.