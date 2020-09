Mandátumzáró tanácsülést tartott Csíkszereda önkormányzata

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A városházi közlemény szerint a képviselők határoztak a helyi adók és illetékek 2021-es mértékéről: csakis a törvény által előírt inflációarányos növekedést eszközlik, az együtthatók nem növekednek és nem is csökkennek.

HIRDETÉS

Elbúcsúzott a várost – rövidebb megszakítással – 2004 óta vezető Ráduly Róbert Kálmán polgármester is: köszönetet mondott leköszönő képviselőknek és gratulált az újaknak. „Öröm, hogy ez az önkormányzat egyrészt végig megtalálta a közös hangot, másrészt stabil maradt: akik 2016-ban letették az esküt, most is itt vannak. A testület nagy része, 12 képviselő továbbra is marad és viszi tovább a közügyeket. Ez nagyon fontos jelzés: a folytonosság megmarad. Bárhová kerüljünk is, képviseljük a komolyságot, a becsületességet, az elhivatottságot, a konok kitartást” – búcsúzott a közlemény szerint Ráduly Róbert Kálmán.