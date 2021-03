Májusig még várnunk kell a budapesti repülőjáratra

Az egyetlen szigorítás, hogy 22 órakor lép életbe a kijárási tilalom

Az éjszakai kijárási tilalmat érintő szigorításon kívül nem vezetnek be újabb korlátozó intézkedéseket – jelentette be szerdán a kormányfő, aki – állítása szerint – nem értett egyet azzal a javaslattal, hogy hétvégére zárják be a nagy bevásárlóközpontokat.