Május végéig fogadja Hargita Megye Tanácsa az egyháztámogatási programjára jelentkezőket

Évről-évre szebbé válik a tusnádi plébániatemplom. Elsősorban pályázati pénzekből zajlik a fejújítása • Fotó: Sándor Csilla

Idén is meghirdette egyháztámogatási programját Hargita Megye Tanácsa, a kiírásra május 28-ig fogadják a pályázatokat a Hargita megyei történelmi egyházaktól ‒ hívta fel sajtóközleményben a figyelmet a megyei önkormányzat. Arról is írtak, hogy

a Hargita Megye Tanácsa által biztosított támogatás a kérelmező egyházközség által letett költségelőirányzat teljes értékének legtöbb 80 százalékát képezi majd, a fennmaradó 20 százalékot a kérelmező egyházközségnek kell biztosítania.

Épített örökségek védelme

Érdeklődésünkre Borboly Csaba, a megyei önkormányzat elnöke kifejtette, nagyon fontosnak tartják, hogy az egyházak számára a törvényes keretek között támogatási, pályázati lehetőséget biztosítsanak, hiszen ezen együttműködés teremtett vagy felújított értékei a helyi kis közösségeket szolgálják. Ugyanakkor

céljuk az épített örökségek védelme és megőrzése is, „mivel legtöbb templomunk műemlék, s az eddigi restaurálási munkálatok új leletekkel és információkkal járultak hozzá a székelység és a székelyföldi egyházak történelmének dokumentálásához, valamint nemzeti értéktárunk bővítéséhez”.

Amire lehet pályázni

A 2018-as programban Hargita Megye Tanácsa támogatást nyújt az egyházaknak a saját pénzügyi forrásaik kiegészítésére templomok és más egyházi épületek építésére (az érvényben levő törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentációk jóváhagyásának feltételei mellett), illetve javítására, ravatalozók építésére és felújítására, az egyházak tulajdonában levő vagyontárgyak állagmegóvására és karbantartására. Mindemellett

támogatást biztosít az egyházak által végzett szociális és egészségügyi tevékenységekre, vallási-kulturális múzeumok kialakítására és javítására, az egyházakhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységekre használt ingatlanok építésére, kialakítására és javítására, egyházkerületek vagy vallási központok székhelyének építésére és felújítására, az egyházak tulajdonában levő teológiai iskolák székhelyének építésére és korszerűsítésére, fűtésrendszerek kiépítésére a templomokban

‒ részletezték.

Akik nem élhetnek a lehetőséggel

Arra is kitértek, hogy nem hagynak jóvá vissza nem térítendő támogatást azoknak az egyházközségeknek, amelyek nem számolták el az előző évben jóváhagyott vissza nem térítendő támogatást, nem fizették vissza a jóváhagyott és el nem számolt összegeket (beleértve az összegekhez tartozó késedelmi kamatokat és büntetéseket), valamint azoknak az egyházközségeknek, amelyekkel perben áll a megyei tanács. A pénzügyi támogatás igénylésére összeállított iratcsomónak kötelezően tartalmaznia kell az egyházi főhatóság engedélyét a Hargita Megye Tanácsától igényelt pénzügyi támogatás megszerzésére.

Harminc csíki pályázat 2017-ben

Azzal kapcsolatban, hogy tavaly a megyében, illetve Csíkszéken hány beruházást támogattak pályázati úton Borboly Csaba elmondta,

2017-ben több mint 200 egyházközösségtől kaptak támogatásigénylést, ebből 149-et tudtak támogatni, a számukra megítélt támogatások összege 4,5 millió lej volt.

Csíkszéken tavaly 30 pályázatot támogattak, 1,44 millió lej értékben. A nyertes pályázatok részletes listája elérhető Hargita Megye Tanácsa weboldalán.

Nem könnyű az elszámolás

Azt is megtudtuk az elnöktől, hogy a pályázás egy törvény által előírt bürokratikus módszertan alapján történik. Azonban előfordul, hogy egy kisebb egyházi közösségnek nehézséget okoz az ebben való boldogulás, ilyenkor segítséget nyújtanak, hogy a támogatás felhasználása és elszámolása jogi, illetve pénzügyi szempontból is helyes legyen. Mivel ez megterhelő lehet egy egyházi vezető számára, így az idéntől még nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy minden szempontból helytálló elszámolásokkal legyen alátámasztva az elnyert összegek felhasználása ‒ avatott be Borboly Csaba.