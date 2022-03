Magyarországi turnéra készülnek a felújított Szent Anna-tó legendájával

Két évvel ezelőtt mutatta be a Szent Anna-tó legendája című előadást a gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház gyergyói zenészekkel közösen. Most felújítják és kibővítik az árnyékszínházi előadást, amit Gyergyóditróban és Gyergyóalfaluban láthat a közönség, majd április első felében magyarországi turné keretében öt Pest megyei településen is bemutatnak.

„Zeneileg is eleget kellett tegyünk a programbővítésnek, és remélem, hogy technikailag is meg tudjuk oldani ezeket, mert új effektek kerültek be az előadásba, HD-sávot fogunk használni ahhoz, hogy még látványosabb legyen a produkció. Új daloknál is próbáltunk megmaradni a hagyományos, folkmotívumok mellett, miközben az egészet poposabbá, kicsit pörgősebbé tettük” – részletezte Mihály Csaba.

Az előadás producere Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója, aki ezúttal új szerepkörben is hallható lesz, hiszen a produkció elején ő meséli el a Szent Anna-tó legendáját. A Gyergyó-medencei bemutatókat követően április 4–11. között öt Pest megyei településen, Abonyban, Gyömrőn, Dunaharasztin, Gödöllőn a kastélyban, valamint Szigetszentmiklóson játsszák az előadást.