Magyarok az Eb-n: mi kell a csodához? Bölöni László a Krónika Live-ban

Bölöni László Budapestről lesz a Krónika Live meghívottja • Fotó: Haáz Vince

Két forduló után egy ponttal áll csoportjában Magyarország a labdarúgó Európa-bajnokságon, ami annyit tesz, hogy az utolsó, szerdai mérkőzésig él még a remény a továbbjutásra. Mi volt a különbség a Portugália és a Franciaország elleni mérkőzések között? Mi kellett ahhoz, hogy a magyarok kis híján megverjék a regnáló világbajnokot, és mindenki Fiola góljáról beszéljen? Milyen taktikát alkalmazna Bölöni László a németek ellen, tudva azt, hogy a csoportból való továbbjutáshoz kötelező ellenük a győzelem? Hogyan látja a budapesti helyszínről a 2021-ben megrendezett 2020-as Eb-t?

Egyebek mellett erről is beszélnek az életében legendává vált BEK-győztes labdarúgóval, edzővel, a román válogatott korábbi szövetségi kapitányával, Bölöni Lászlóval a Krónika Live újságírói, Pataky István, Rédai Attila és Szőke László. A Marosvásárhely sorsát mindig is szívén viselő szakembertől ugyanakkor azt is megkérdezzük, mi igaz azokból a hírekből, amelyek szerint nemsokára szülővárosa labdarúgásában vállalhat szerepet.

A Krónika Live műsorát kedden 18.30-tól láthatják a Krónika Facebook-oldalán és a Médiatér Youtube-csatornáján.