Magyar nyelvű ősbemutató a Tamási Áron Színházban

A tragikomikus részletekben bővelkedő Jégtorta hideg, kemény, fölszelhetetlen, ha azonban letöröljük róla a habot, nemcsak keresztülláthatunk rajta, hanem megpillanthatjuk benne önmagunk tükörképét is

„Gombrowicz-drámák rendezése által kedveltem meg a groteszk műfaját, a Jégtortában pedig az fogott meg, hogy nagy kajánsággal, rengeteg életörömmel mutat be egy rendkívül sötét történetet, és a zene is szerves része, mégpedig egy olyan zenei műfaj, mely általában lenézett az intellektuális közegben: a magyar nóta. A nóta szerintem meghatározó rétege a magyar kultúrának, egyszerre van benne az élet vidámsága és végtelen fájdalma, és ezt groteszk eltartással a színházban is jól ki lehet bontani” – vallotta a készülő új produkcióról Szilvay Máté rendező.

Az előadás elkészítésében a rendező közvetlen munkatársai voltak: Theodor Cristian Niculae díszlettervező, Huszár Kató jelmeztervező, Kovács Dominik és Kovács Viktor szerzők és dramaturgok, Kónya Ütő Bence zeneszerző, valamint Veres Bartha Edit ügyelő és Dobra Mária Magdolna súgó.

Előadják: D. Albu Annamária, Pálffy Tibor, Szakács László, Pignitzky Gellért, Kónya-Ütő Bence, Nagy-Kopeczky Kristóf, Varsányi Szabolcs, Göllner Boróka. Hang: Mátray László.