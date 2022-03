Magyar kormánytámogatással újítottak fel bölcsődének is helyet adó óvodát Uzonban

• Fotó: Kocsis B. János

Az államtitkár ünnepi beszédében rámutatott:

a program révén a Kárpát-medencében 179 új óvodát építettek és 790-et újítottak fel, ebből Erdélyben 103 épült és 376 újult meg.

A szám napról-napra növekszik, mert újabb és újabb tanintézetek kapcsolódnak be. Ebben partnerszervezetek a történelmi egyházak, az önkormányzatok és a pedagógusszövetségek, Erdélyben pedig a program fő koordinátora az RMPSZ. A program nemcsak épületfelújítást takar, hanem korszerű eszközökkel is felszerelik, sok helyen játszótér is készül.

Az óvodaprogrammal az a cél, hogy Kárpát-medence szerte mintegy 60 ezer magyar gyereket vonzanak be az óvodákba, számítanak a vegyes házasságokban született gyerekekre is, sőt azokra is, akik nyitottak arra, hogy megismerjék a magyar nyelvet és kultúrát, így Kárpátalján ukrán óvodák felújítását is támogatták.

Potápi Árpád hangsúlyozta, hogy április 3-án sorsdöntő választások lesznek, melynek egyik tétje a nemzetpolitika folytatása.