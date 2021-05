Magyar és román utcanéven vitáztak a marosvásárhelyi tanácsosok

A Kistemplom mögötti teret nevezték el Gecse Dánielnek. 2019-ben a magyar orvostanhallgatók innen ballagtak • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen a volt Gecse Dániel, jelenlegi Ștefan cel Mare utca tetején van a Kistemplom, amelyet a vásárhelyiek most is Gecse utcai Kistemplomként neveznek meg. A gyülekezet gondnoka, Berecki Sándor, aki idén ősztől helyi tanácsos is, tolmácsolta az egyházközség kérését, miszerint a templom mögötti kis teret nevezzék el Gecse Dániel térnek. Jelenleg a tér neve Memorandumului (magyarul emlékeztető, emlékirat). Elmondta, hogy

Gecse Dániel neves járványtanász volt, és 1905-1920, valamint 1940-1946 között nevét viselte már a jelenlegi Ștefan cel Mare utca.

Azt is jelezte, hogy tudomása szerint a tér lakói elfogadják a névváltoztatást és mind a megyei, mind a városi névadó bizottság tagjai rábólintottak.

Van, akinek nem tetszik

Ezt részben cáfolta Sergiu Papuc tanácsos, aki szerint legalább 30-an nem értenek egyet a névváltoztatással és bonyolultnak tartják, hogy iratokat kell cserélni emiatt.

Claudiu Maior szerint egyre inkább az látszik, hogy etnikai alapon szavaznak a többségben levő tanácsosok.

Felemlegette, hogy legutóbb a görög katolikus és ortodox egyház területtel kapcsolatos kérését elutasították, de a reformátusokét nem. Szerinte az sincs rendben, ahogy a román szobrok ügyében jár el a városvezetés, hiszen a Bethlen Gábor szobor már áll, de az Erdélyi iskola szoborcsoport még nem. Azért is méltatlankodott, hogy egy másik utcarészt akarnak Memorandumului névvel illetni. Pápai László tanácsos arról beszélt, reméli, hogy az új elnevezést tartalmazó utcanévtáblák nem fognak hamarabb a helyükre kerülni, mint a két évvel ezelőtt elfogadott Mihai király és Ady Endre utcák táblái.

Végül a tanácsosok, nem egyöntetűen, de elfogadták a névváltoztatást, így a Kistemplom mögötti tért Gecse Dániel térnek fogják hívni.

A rendőrséghez egyelőre nem nyúltak

Bár a sajtó kíváncsian várta a helyi rendőrség átszervezéséről szóló határozattervezetet, végül ezt nem tűztek napirendre. Holott már év elején kilátásba volt helyezve az átszervezés és a hatékonyság növelése.

Elfogadták viszont a Somostetőn levő Erdei Házikó bérbeadását, így elkezdődhet a bérlő megtalálása, hogy mihamarabb be lehessen üzemelni a közkedvelt helyet. Rábólintottak arra a határozattervezetre is, amely a Fogadj örökbe egy zöldövezetet programot tartalmazta, s amely érelmében a cégek, egyesületek, civil szerveztek, de a lakótársulások is felvállalhatják, hogy gondoznak, rendben tartanak egy-egy parkot, zöldövezetet.