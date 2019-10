Magyar betegeknek magyar orvost

Vass Levente, András Róbert és Tubák Nimród • Fotó: Haáz Vince

A rendelők és elérhetőségek mellett azt is feltüntették, hogy az illető szakorvosnak milyen viszonya van az egészségbiztosítói pénztárral,

Ugyanakkor a fiatal orvosok itthon maradását is szolgálja a két kiadvány, hiszen hozzájárul a beteg – orvos találkozásához, valamint az orvoshiánnyal küszködő kórházak és a munkát kereső szakorvosok kapcsolatához is.

az orvosi szaknévsor elsősorban a betegeknek szól, azoknak, akik magyar anyanyelvű, vagy magyarul is beszélő orvost szeretnének betegségükkel felkeresni, míg a rezidens szaknévsor a magyar vezetőkkel rendelkező egészségügyi intézményeknek.

A kiadványok ez alkalommal is a Studium Kiadó és Digitális Stúdió gondozásában jelentek meg Marosvásárhelyen, ingyenesek, bárki által által hozzáférhetőek, igényelhetőek. A kiadványok létrejöttét a Bethlen Gábor Alap Zrt. és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta.

A szaknévsorra igen nagy az igény – mondta Vass Levente, – nem csak Erdélyből kérik, de az egész Kárpát-Medencéből is postai utalvánnyal. Az erdélyi egyházkerületeknek is visznek belőle, ahol arra kérik a lelkészeket, hogy továbbítsák, akár fénymásolt formában is, azoknak az egyháztagoknak, akiknek szükségük van rá. Aki kéri, annak postán küldik, de aki személyesen szeretné igényelni, az a Studium - Prospero Alapítvány központi hivatalában, Marosvásárhelyen, a Rigó (Gh.Avramescu) utca 11. szám alatt juthat hozzá a kiadványokhoz.