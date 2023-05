Mágneses rezonancia gép került a Szentegyházi Egészségügyi Központba

Mint írják Hargita megyében mindössze két ilyen gép van, egyik a most Szentegyházára szállított berendezés. Korábban a gépet Hargita Megye Tanácsa szerezte be, és adta használatba a megyei kórháznak ahonnan most Szentegyházára költöztették annak érdekében, hogy a kistérség lakói számára is több egészségügyi szolgáltatás legyen elérhető – olvasható a tájékoztatásban.

Hirdetés

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta: a gép átadásával részben a csíkszeredai kórház munkáját könnyítik meg, de most azok számára is elérhetővé válik a mágneses rezonanciás vizsgálat Szentegyházán, akiknek gondot okoz a Csíkszeredába való beutazás.