Erdélyi Koppányok, anyaországi Istvánok – ma még lehet szavazni

Ma még lehet szavazni az István, a király iskolába megy című online tehetségkutató döntős versenyzőire, köztük a marosvásárhelyi Imre Johannára is, aki a rockopera Saroltjának és Rékájának a szerepébe is belebújt. Összesen száz Kárpát-medencei település kapcsolódott be a versenybe, Erdélyből tizenhárom szólista és öt iskola jelentkezett.