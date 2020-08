Lidl áruház lesz az évekig elhanyagolt csíkszeredai területen

Új rendeltetést kap Csíkszeredában az egykori Gyopár sportszálló és a hozzá tartozó terület, ahol évtizedekkel ezelőtt több sportpályát is lehetett használni. Az utóbbi években elhanyagolt, egy időben hajléktalanok és gazdátlan kutyák által is látogatott ingatlan a város harmadik Lidl áruházának és egy parkolónak biztosít majd helyet.

Az elhanyagolt terület rendezetté válik, építkezni fognak • Fotó: Veres Nándor

A tervek szerint az áruház az emeleten működik majd, ez a Tudor Vladimirescu utca szintjének felel meg, így onnan közvetlen bejárat nyílik az üzletbe. Az alsó szinten, amely alacsonyabb lesz a Testvériség sugárút szintjénél, és a sugárútról lesz megközelíthető, parkolót alakítanak ki, amely az épület mellett is folytatódik. Így autóval erről az oldalról lehet majd betérni az áruházhoz, szintén ott készül az áruellátáshoz szükséges beálló is.

Az övezeti rendezési tervvel kapcsolatos lakossági észrevételeket, javaslatokat szeptember 11-ig lehet eljuttatni a polgármesteri hivatalhoz, tanácsadásért és tájékoztatásért Oláh Mónikához lehet fordulni a 0266–315120-as (belső 193-as) telefonszámon, elektronikus postacím: olahmonika@szereda.ro. A tervezett beruházásról szeptember 10-én közvitát tartanak.

Sportélet után hanyatlás



Az ingatlant az 1960-as években építették be, irodák, tekepálya készült, később a Gyopár sportszállót is létrehozták a kisipari szövetkezethez tartozó Akarat Sportegyesület kezelésében. A kétszintes épület emeletén 24 szobát alakítottak ki szálláshelyül, a földszinten étterem, konyha, irodahelyiségek, recepció és egy játékterem is helyet kapott. Salakborítású tenisz- és kézilabdapályát hoztak létre, ahol rendszeres sportélet volt, ökölvívó-mérkőzéseket rendeztek, kispályás labdarúgótornák zajlottak, télen szabadtéri jégpálya üzemelt. Az ATCOM Szövetkezeti Társaság az Akarat Sportegyesület jogutódjaként az ingatlant a 2000-es években eladta, de az kihasználatlanul állt, hajléktalanok és kóbor kutyák húzták meg benne magukat, volt hogy előbbiek tüzet is gyújtottak, amit a tűzoltók oltottak el. A volt sportszállót és irodaépületet 2018-ban kezdték lebontani.