Lézershow a második adventi gyertya meggyújtása után

A Szent Miklós-szobornál elhelyezett adventi koszorún ezúttal a Salamon Ernő Gimnázium diákjai gyújtották meg a lángot, majd innen gyorsan eljutott több száz mécsesbe, hogy majd onnan eljusson a gyergyói otthonokba. A diákságé volt most az alkalom, hogy felolvashatták a városi adventi naptár üzeneteit is. De nem maradtak egyházi áldás és lelki útravaló nélkül sem a jelenlévők, akik a gimnázium kórusa és a Domokos Pál Péter Női Dalkör által előadott dalokat is meghallgathatták.

Az esemény advent második vasárnapján látványos lézershow-val folytatódott a NEW SFX Production és a Z-Sound jóvoltából.