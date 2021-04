Lezárult az ötletbörze, a válaszadók többsége sétálóutcát szeretne

A marosvásárhelyi városháza által közzétett kérdőívre válaszolók 70 százaléka egyetért azzal, hogy az Enescu és a Bolyai utcát sétálóutcává alakítsák, és ott kulináris, illetve kulturális élmények várjanak a városlakókra, turistákra. A válaszokból az is kiderül, hogy inkább kikapcsolódni és sétálni jönnek a városlakók a főtérre és nem ügyeket intézni.

A volt városháza előtti tér is jobban érvényesülne, ha nem lenne körülötte autós forgalom • Fotó: Haáz Vince

Kétezer marosvásárhelyi töltötte ki a városháza honlapján lévő kétnyelvű kérdőívet az elmúlt két hétben, véleményt nyilvánítva arról, hogy legyen-e sétálóutca az Enescu és a Bolyai utca.

A kérdőív tulajdonképpen egy ötletbörze is, hiszen javaslatokat is meg lehetett fogalmazni a két utca átalakításával kapcsolatban. A sétálóutcák kialakítása már a tavalyi helyhatósági kampányban is téma volt, és Soós Zoltán polgármester akkor (még jelöltként) azt ígérte, hogy a Bolyai utcát lezáratja, és ott igazi korzó lesz, ahol sétálni, találkozni, beszélgetni lehet majd.

A válaszokról

Mint Libeg Mariustól, a városháza képviselőjétől megtudtuk, keddig lehetett válaszolni a kérdőívre és közel kétezer marosvásárhelyi tette ezt meg.

A válaszadók 70 százaléka azt nyilatkozta, hogy egyetért azzal, hogy a Kultúrpalota szomszédságában lévő Enescu utca első részét és a Bolyai utca szintén első részét lezárják és sétálóutcává alakítsák.

A már feldolgozott adatokból az is kiderül, hogy a válaszadók közül legtöbben nem ügyeket intézni és nem kulturális eseményekre, hanem sétálni és kikapcsolódni jönnek a főtérre, és örvendenének, ha lennének olyan helyek, ahol zavartalanul lehetne beszélgetni, falatozni, találkozni.

HIRDETÉS

A válaszadók fele szerint fontos, hogy a sétálóutcákban kerékpáros lekötőket is kialakítsanak, ahol biztonságban lehet tárolni a bicikliket. A kérdőívet kitöltők hatvan százaléka mondta azt, hogy jó lenne, ha teljesen felszámolnák a parkolóhelyeket a prefektusi hivatal és a Kultúrpalota előtt.

A beérkezett válaszokat hét végéig dolgozzák fel teljes mértékben és akkor lehet majd részletesebben megtudni, hogy milyen javaslatok születtek a sétálóutcák kialakítása kapcsán.