Lezárult a felvételi, ősszel a fennmaradt helyekre lehet jelentkezni a Sapientián

A felhasználóbarát iratkozási felületnek köszönhetően gördülékenyen, fennakadások nélkül zajlott a beiratkozási folyamat. Az intézmény mindhárom karán jelentős mértékben növekedett a képzések iránti érdeklődés a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az alap- és mesterképzéses szakokra összesen 1223-an jelentkeztek.

A tavalyhoz képest 37 százalékkal nőtt a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar szakjai iránti érdeklődés – tudtuk meg az egyetem sajtófelelősétől. A július 8–24. között tartott felvételin négy tudományterület – humántudományi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi és mérnöki tudományok – közül választhattak az érdeklődők. Alap- és mesterképzésen 18 szakot hirdettek meg, amelyekre összesen 391-en jelentkeztek.

A jelentkezési adatokból kiderül, a legkeresettebb szak idén is a gazdasági informatika, könyvelés és marketing volt, ott kétszeres volt a túljelentkezés a tandíjmentes helyekre. A mérnöki szakok iránt is szintén nagyobb érdeklődés mutatkozott idén. A humántudományokhoz kapcsolódó szakok is népszerűek voltak, például a Román nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom szakon a meghirdetett ingyenes helyek már a nyári felvételin beteltek. A mesterképzések közül a vezetés és szervezés szakon is beteltek a helyek: ott 36-an jelentkeztek a 20 tandíjmentes helyre.

Az eredményeket hétfőn függesztették ki az egyetem weboldalán. A sikeresen felvételizettek beiratkozása július 27–30. közötti zajlik – tájékoztatott Balla Levente PR-felelős. A fennmaradt helyekre idén is hirdetnek őszi felvételit, amely szeptember 2–8. között online, díjmentesen történik.

A Marosvásárhelyi Karra idén a 13 alapképzési és 4 mesteri szakra 667-en jelentkeztek, ami 60 százalékos növekedést jelent a tavalyhoz képest. A tandíjmentes alapképzési helyek 100 százalékban vannak betöltve. Legkeresettebbek a kommunikáció és közkapcsolatok, informatika, valamint fordító és tolmács szakok voltak, többszörös túljelentkezéssel. Növekedett az érdeklődés a mérnöki szakok iránt, és jobb lábbal indult az új erdőmérnöki képzés a Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központban. A fennmaradt helyekre a beiratkozás 2020. szeptember 4–7. között online, díjmentesen történik.

A Kolozsvári Kar öt alap- és két mesterképzésen hirdetett helyeket idén nyáron, összesen 165-en iratkoztak be. A 2020-as felvételin 47 százalékos növekedés volt tapasztalható.