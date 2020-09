Lesz egy pont a szavazáskor, amikor le kell vennünk a maszkot

Felkészültek a választásokra • Fotó: Haáz Vince

Szombaton szállítják ki a Maros megyei szavazókörzetekbe a szavazólapokat, összesen 2 102 360-at – tájékoztatott Mara Togănel prefektus, aki azt is elmondta, hogy a megyében összesen 477 291 választópolgár él, akik 570 körzetben adhatják le szavazataikat a vasárnapi helyhatósági választásokon. A pecsétnyomók és az öntapadó bélyegek is megérkeztek, azokat is a szavazólapokkal egyszerre szállítják a helyszínekre.

A járványügyi biztonsági intézkedéseket mindenhol be fogják tartani, ezért a választópolgároknak nincs mitől tartaniuk. Megérkeztek a maszkok és kézfertőtlenítők, holnap várják a kesztyűket is – sorolta továbbá a prefektus. Ezeket a szavazókörzetekben ülő tisztviselők használják majd. Ugyanakkor a rendfenntartók is megszervezték az őrizetet, folyamatosan tartják a vidéki polgármesteri hivatalokkal a kapcsolatot, hogy mindenhol zökkenőmentesen történjen a szavazás.