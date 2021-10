Lemondta az októberre tervezett erdélyi útját a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

Archív • Fotó: Barabás Ákos

„Végtelenül sajnáljuk, hogy a járvány miatt már a harmadik alkalommal vagyunk kénytelenek lemondani utunkat. Mindenkinek be kell látnia azonban, hogy intézetről intézetre járva, egyik családból ki, a másikba be, a tevékenységünk esetleg további fertőzések forrásává válhatna. Mi segíteni akarunk, és nem veszélyeztetni az ottani gyerekeket és családjaikat. Egyértelműen nem magunkat féltjük, hiszen önkénteseink – az orvostól az asszisztensen át a gépkocsivezetőig – valamennyien be vannak oltva kétszer is, néhányan már a harmadik védőoltásukat is megkapták.

Azokat féltjük, akik nincsenek beoltva

– olvashatóa közleményben.

HIRDETÉS

Megjegyzik, vigaszképpen tájékoztatatnak mindenkit, hogy természetesen a kapcsolat nem szakadt meg: a már korábban vizsgált gyerekeket, a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett, április óta megint át tudják szállítani Magyarországra, műtétekre. Olyan gyerekeket is vittek át újból, akiket ugyan a gyermekmentő szolgálat önkéntes orvosai nem láttak, de az erdélyi kollégák kérték, hogy egy kivizsgálásra vagy műtétre szállíthassák át őket.

„Kívánom Erdély és Románia lakosainak, hogy a lehető legkevesebb megbetegedéssel vészeljék át az Európába éppen megérkezett negyedik hullámot, és javaslom mindenkinek, aki még nem oltatta be magát, hogy a saját, a családja, a kollégái és a közösség érdekében minél hamarabb tegye ezt meg! Csak tájékoztatásképpen zárom sajtóközleményünket azzal, hogy

az Európai Unió területén a negyedik hullám miatt újonnan megfertőződöttek közül, a kórházak intenzív osztályán fekvő betegeknek csak valamivel több mint 8%-a olyan, aki korábban megkapta a védőoltást, és közel 92% az oltatlan: ennél a ténynél semmi nem mutatja jobban az oltás életmentő fontosságát!

– idézi Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat vezetőjét a közlemény.