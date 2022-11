Lelket melengető láng: meggyújtották Csíkszeredában is a város adventi koszorúján az első gyertyát

A csíksomlyói kórus csodálatos dallamai adták meg Bíró János kántor vezényletével a csíkszeredai adventi gyertyagyújtás ünnepének alaphangját vasárnap délután, az adventi időszak első napján. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a szép számban összegyűlt ünneplőkhöz intézett ünnepi beszédében szintén szóvá tette, hogy őt is elvarázsolták a kórus karácsonyi dallamai.

Majd arra kérte a városlakókat, hogy segítsenek könnyebbé tenni az adventi várakozás időszakát azoknak az időseknek is, akik egyedül élnek. A városháza alkalmazottai ugyanis 325 egyedül élő idős személyt azonosítottak, akik hozzátartozók nélkül élnek, vagy pedig rokonaik távol laknak tőlük.

A polgármester a szülőket és iskolásokat szólította meg elsősorban, hogy kapcsolódjanak be a jótékonysági kezdeményezésbe, és állítsanak össze egy kis csomagot tartós élelmiszerekből (cukor, liszt, olaj, laska, konzervfélék), és advent harmadik vasárnapját követően, december 12-én vigyék el az iskolába, illetve a csomag mellé gyermekrajzokat is várnak, hogy azokkal is kedveskedhessenek az időseknek. „Adni a legnagyobb ajándék” – zárta ünnepi beszédét a városvezető.

Érezzék a gyertya fényének melegét

Ezt követően Urbán Erik, az erdélyi ferences rendtartomány főnöke szólt az egybegyűltekhez. Mint fogalmazott, olyan idők következnek, amikor csak abban lehetünk biztosak, hogy nagy változások vannak alakulóban.