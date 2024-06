Lelkes városnapozókkal, sztárfellépőkkel búcsúzik a Sokadalom

A műfaji sokszínűséget erősítette a fiatalokat vonzó Urbanizé Garden is, ahol pénteken techno, szombaton drum and bass partin tombolt hajnalig a társaság. Az ipari parkban berendezett bulisátorban a második estén Alex Super Beats pörgette fel a hangulatot, később Grid a műfajhoz hűen diktálta a tempót.

A Sokadalom utolsó napjára az Udvartér Színház is visszatért, Szente Béla és Gulyás Levente zenés mesejátékát, A kolozsvári bírót élvezettel szemlélte a gyermekközönség. Napközben pezsgett a Vigadó udvarán berendezkedett Grund is, előbb Tamás Sándor, később Elek Ágota és Mihály János színművészek adtak elő. Délután már Cserei Gyöngyvér mesélt az utazós élményeiről: mire érdemes figyelni egy külföldi kirándulás tervezésekor, milyen nehézségeket tartogat az El Camino zarándokút, és hogyan lehet becsomagolni egyetlen hátizsákba egy hétre elegendő ruhát.

A vasárnapi koncertekhez közeledve két közönségtalálkozóra is sor került: fél 6-tól Kökény Attilával és Rakonczai Viktorral, 7 órától az Intim Torna Illegál tagjaival beszélgettek a Rádió GaGa műsorvezetői.

Nem sokkal később Takács Kató Kata A diákok munka és szórakozás között címmel, Duduly Vendel (Gyufa) és Buna Hunor Halló, 112? címmel tartott előadást. Állandóan akadtak nézelődők a vásáron is, kézműves ékszerek, szépségápolási termékek, mindenféle finomság, és sok más, egyedi termék állt a vásárlók rendelkezésére. Ugyanígy a hétvégén állandó programot biztosított a Gyermekváros, és az Incze László Céhtörténeti Múzeum is.

A szerencsekerék pörgött, a hallgatók testközelből megismerték kedvenc műsorvezetőiket, a városnapoknak ez a különlegessége is sikerrel zárult késő délután.

A Kökény Attilával és Rakonczai Viktorral szervezett találkozóra az RMDSZ sátrában került sor. Arról meséltek, hogyan hozta őket össze a zenei világ, hogyan dolgoznak együtt, milyen nehézségekbe ütköznek a munkájuk során, de a jelenről, személyes élményekről is bőven esett szó. A zenei párossal Kiss Bence beszélgetett.

Ennél is nagyobb érdeklődés övezte az Intim Torna Illegál közönségtalálkozóját, amelynek tagjait Nagy Endre faggatta. A négytagú zenekar az általuk is képviselt rockzene műfaji jellegzetességeiről, az együttes összhangjáról mesélt, és arról, hogyan indult el a zenei karrierjük, miként sikerült kialakítani ilyen népes közönséget. Ízelítőt kapott a hallgatóság továbbá a mai koncertről is, ahol a legújabb dalokkal fognak „berobbanni” a kézdivásárhelyi közegbe.

Zenétől hangos a város

A színpadon elsőként a helyiek körében népszerű, de mostanra Magyarországon is ismert Kaly Roland Kapriccioval együtt kezdte ráhangolni a közönséget a vasárnap estére. Kökény Attila és Rakonczai Viktor nyolc előtt álltak színpadra, népes közönséget csalogatva a színpadhoz. Az idei városnapokat azonban az Intim Torna Illegál koronázza meg este fél 10-kor, szólni fognak legújabb dalok és régi slágerek is. 11-kor látványos tűzijátékkal búcsúzik a 2024-es Sokadalom.