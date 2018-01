Lehetőség a székelyudvarhelyi gyerekeknek, hogy megtanulhassanak korcsolyázni

A szezon végéig minden kedden és csütörtökön lesz korcsolyaoktatás • Fotó: Haáz Sándor

Ettől a héttől négy szakoktató tanítja korcsolyázni a székelyudvarhelyi gyerekeket mindaddig, amíg az időjárás kedvez a megfelelő minőségű jég kialakítására.

A szervezők nem titkolt célja jégkorong-utánpótlás nevelése, azonban a korisuli elvégzése senkit nem kötelez arra, hogy hokis legyen

– tudtuk meg Kaffai-Tamás Emőkétől, a korisuli koordinátorától és edzőjétől. Két oktatási formát indítanak a Székelyföldi Jégkorong Akadémia támogatásával. Egyik a korisuli, amely előkészítő, első és második osztályos tanulóknak szóló csoportos korcsolyaóra, erre a tanítók reggelente, iskolaidőben kísérik el a gyerekeket a városi jégpályára.

A helyi iskolák igazgatóinak részéről érdeklődés mutatkozik erre, azonban eddig a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumból, valamint a Benedek Elek Pedagógiai Líceumból volt biztos visszajelzés, ugyanakkor számolnak a Tamási Áron Gimnázium kisiskolásainak jelenlétére is

– tette hozzá az edző.

Utólag döntenek a hokiról

A másik a délutáni korcsolyaoktatás 16.30 és 17.30 között, amelyre kedden és csütörtökön a szülők viszik el az öt és tizenkét év közötti gyerekeket.

Egy kezdő és egy haladó csoportot szeretnénk indítani. Jelenleg négyen vagyunk szakképzett oktatók, de hogy hányan dolgozunk egyszerre, az a létszámtól is függ. Számításaink szerint három edző egy időben akár hatvan gyerekkel is tud foglalkozni.

Voltak toborzók, hét óvodában jártunk, ahol bemutattuk a korcsolyát és a hokifelszerelést, amit fel is próbálhattak a gyerekek, plakátoltunk is. Ezek eredményeként telefonon rengetegen érdeklődtek, de

kedden derül ki, hogy hányan gondolták komolyan

– közölte lapunkkal a koordinátor. Az oktatás alkalmanként négy lejbe kerül, amely összeg a pálya bérlését fedezi.

A gyerekeknek korcsolyát, védősisakot, vastag kesztyűt, valamint térd- és könyökvédőt kell magukkal vinniük – utóbbi nem kötelező.

A Székelyföldi Jégkorong Akadémia megígérte, hogy néhány korcsolyával és védősisakkal támogatja az induló korcsolyaoktatást, így hamarosan azok is tanulhatnak, akiknek nincs lehetőségük ezek beszerzésére.

Elsősorban megtanítjuk a gyerekeket korcsolyázni, azután majd a gyerekek és a szülők eldöntik, hogy szeretnének-e hokiedzésre járni vagy sem

– jegyezte meg Kaffai-Tamás Emőke. Hozzátette, hogy már tavaly is volt oktatás, most azonban több tapasztalattal és még több gyerekkel indítanák a szezont. „A tavalyi szezonban húsz gyerekkel dolgoztunk, volt öt-, hat-, nyolc- és tizenhárom éves tanulónk is.

Akik intenzíven részt vettek az órákon, mindannyian megtanultak korcsolyázni, van olyan gyerek is, aki az idei szezonban már hokizni jár

– tette hozzá az edző.

Változatlan órarend

A hokiedzések és a korcsolyaoktatás nem befolyásolja a városi korcsolyapálya hétköznapi nyitva tartását, így továbbra is 10–12 és 16–21 fogadják a nagyközönséget – tudtuk meg a székelyudvarhelyi polgármesteri hivataltól.