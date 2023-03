Lehet menni üdülni

A nyugdíjasok, biztosítottak és a speciális törvények kedvezményezettjei Kovászna, Olănești, Amara, Május 1., Sărata-Monteoru, Pucioasa és Buziásfürdő üdülőhelyek közül választhatnak. A kérelmeket kizárólag formanyomtatványon fogadják el, amit az intézmény ügyfélablakánál lehet kérni, de le is tölthető a nyugdíjpénztár honlapjáról. A formanyomtatványt elektronikus postai úton lehet elküldeni a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címre vagy az országos nyugdíjpénztár honlapja által kínált szolgáltatáson keresztül, de személyesen is be lehet benyújtani az intézmény sepsiszentgyörgyi székhelyén hétfőtől csütörtökig 8.30 és 13.30, pénteken 8.30 és 12 óra között.

